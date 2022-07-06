Дети из ансамбля «Урал» попали в проект телеканала «Культура»

Детская студия ансамбля танца «Урал» завершила творческий сезон съёмками на легендарном Мосфильме, в проекте телеканала «Россия-Культура» «Большие и маленькие»! Для участия в зажигательном танцевальном шоу в Москву из разных городов России приехали более 700 детей. Лучших по всей стране для каждого нового сезона редакторы программы выбирают в течение года. Пройти отбор в масштабный спецпроект - большая победа, участие в нем - прекрасная возможность заявить о своем таланте на миллионную телеаудиторию.

В Москву ученики студии привезли один из своих лучших номеров - сложный трюковой танец «Игры Севера», завоевавший огромное количество Гран-при разных конкурсов. Длинный съёмочный день студийцев начался с самого утра. После разминки в коридорах Мосфильма - подготовка к съемке: большая костюмированная репетиция в павильоне с отработкой перемещения и порядка включения камер. Напутствия юным челябинским танцорам давали балетмейстеры студии и координаторы программы. По словам шеф-редактора проекта Алины Рыбаковой, номер «уральцев» обещает стать одним из самых ярких выступлений нового сезона «Больших и маленьких».

«Таких поразительных трюков в нашей программе ещё не было! - отмечает Алина. - Я в полном восторге от ребят, мы точно не прогадали. В тридцатиградусную московскую жару в сложных меховых костюмах работают в павильоне как абсолютные профессионалы. Трюки, подбрасывания куда-то под потолок, масштабность номера, то, что ребята действуют как один организм - впечатляет! Думаю, на телеэкране ваше выступление будет выглядеть по-настоящему впечатляюще - так же, как и вживую на нашей сцене».

Финальная съемка состоялась вечером. Студийцы завершали программу, выступая последними в числе десяти лучших детских танцевальных коллективов страны, отобранных для участия в съёмках. Участников оценивала и напутствовала команда экспертов - солист ансамбля Игоря Моисеева, заслуженный артист России Рамиль Мехдиев, танцовщики, хореографы Светлана Хоружина, Ильдар Гайнутдинов, ведущий солист балетной труппы Большого театра Игорь Цвирко. На сцене ребят поддерживала бессменная ведущая проекта Светлана Захарова, прима-балерина Большого театра. Члены жюри единогласно признали «Игры Севера» великолепным финалом программы: массовым, масштабным, энергичным.

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«Закрыли так закрыли! От таких танцев на любом севере станет жарко. Вы прекрасны, а этот номер достоин самых больших и роскошных сцен», - резюмировала мнение экспертов танцовщица, хореограф Светлана Хоружина.

Увидеть новый сезон программы «Большие и маленькие» с участием Детской хореографической студии ансамбля танца «Урал» можно будет осенью. Его покажут на телеканале «Россия-Культура».