Детская филармония Челябинской области подписала соглашение о сотрудничестве с Ларисой Долиной

В Детской филармонии Челябинской области сегодня, десятого октября, в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства» состоялось подписание соглашения о сотрудничестве с народной артисткой России Ларисой Долиной.

Со стороны Южного Урала в церемонии подписания соглашения приняли участие министр культуры региона Алексей Бетехтин, генеральный директор Челябинской филармонии Алексей Пелымский, директор Детской филармонии Татьяна Денисова.

Соглашение предусматривает проведение мастер-классов педагогов Музыкальной Академии народной артистки, организацию культурно-массовых, просветительских, учебно-познавательных мероприятий, распространение наиболее результативного педагогического опыта и эффективных методик работы с учениками по направлениям «вокальное и инструментальное искусство» а также смежным направлениям.

Цель совместной работы Музыкальной Академии с Детской филармонией Челябинской области - выявление, поддержка и развитие одаренных детей и молодежи, сохранение их творческого потенциала в сфере культуры и искусства.

Подписание соглашения с Ларисой Долиной стало продолжением документального подтверждения договоренностей Челябинской филармонии со звездами академической и джазовой музыки в сфере создания условий для творческого и исполнительского роста юных воспитанников Детской филармонии и педагогов школ искусств региона.

Как напоминает пресс-секретарь Челябинской филармонии Александра Третьякова, ранее подобные соглашения были подписаны с Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением города Москвы «Академия джаза», директором которой является Игорь Бутман, АНО гастрольно-концертное агентство «Концерты, фестивали, мастер-классы» (в рамках проекта «Региональный образовательный центр Юрия Башмета в Челябинске»), народным артистом России Денисом Мацуевым.

За год работы Детской филармонии в рамках проекта «Школа исполнительского мастерства», объединившего деятельность ведущих артистов современности - Юрия Башмета, Игоря Бутмана, Дениса Мацуева - состоялось свыше сорока мастер-классов и творческих встреч.