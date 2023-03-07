07.03.2023
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Игроки «Уралочки» вернулись с международного сбора
07.03.2023
В Магнитогорске группа подростков в балаклавах совершают налеты на торговые точки
07.03.2023
В Челябинске состоится традиционный лыжный марафон «Золотая гора»
07.03.2023
Житель Златоуста заразил подругу ВИЧ
07.03.2023
В Копейске на трассе пострадал пассажир легковушки и перевернулся грузовик с продуктами
Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо
07.03.2023
Влюбленные в волейбол челябинцы посвятили 8 Марта турнир на площадке СК «Арены»
06.03.2023
Полицейские Челябинской области присоединились к флешмобу полиции Югры
06.03.2023
Полицейские Челябинска присоединились к Всероссийской акции «8 Марта – в каждый дом»
06.03.2023
А на входе нас встречал гусар: в Курчатовском районе оригинально поздравили женщин с 8 марта
КСП Челябинской области выявила нарушения в сфере закупок на 222,9 миллиона
06.03.2023
Минздрав Челябинской области выпустил первых помощниц сельских фельдшеров
06.03.2023
В понедельник у православных начинается вторая неделя Великого поста
05.03.2023
Стартовал Кубок Евразии по фристайлу
04.03.2023
Собрание депутатов Миасса приняло отставку главы города Григория Тонких
03.03.2023