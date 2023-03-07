Для прекрасных дам Челябинской области 8 Марта споет Авраам Руссо

В Челябинске в Международный женский день, 8 Марта, в новом концертном зале «Таганай» для прекрасных дам региона споют Авраам Руссо и питерская группа «Фаберже» (0+).

Ведущим вечера, который является частью социально ориентированного проекта «Аллея звезд», будет Арсен Карапетян.

Как сообщили в министерстве культуры Челябинской области, «Аллея звезд» направлена на поддержку жен и матерей мобилизованных, женщин-военных и врачей, находящихся на передовой, сотрудниц оборонных предприятий, женщин-педагогов, которые воспитывают достойных защитников Отечества.

Кроме того, приглашение на концерт получили педагоги школ-интернатов, женщины работающие в сфере культуры и детского досуга, матери детей с ограниченными возможностями.

Главные идейные вдохновители и инициаторы «Аллеи звезд» - представители социально ориентированного бизнеса (компания «Элемент»). Инициативу проведения проекта поддержали министерство культуры Челябинской области, Всемирный русский народный собор и партия «Единая Россия».

Главная цель организаторов и партнеров проекта – подарить радость, праздничное настроение женщинам, которым особенно необходима поддержка.