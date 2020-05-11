Для вас поет Елена Никитина

К 75-летию Победы в Великой Отечественной войне Челябинская филармония подготовила два концерта в режиме онлайн. Песни военных лет в исполнении солистов филармонии можно было послушать 9 мая и 10 мая, зайдя на сайт ведомства.

Мы решили поддержать эту замечательную акцию и даем возможность нашим читателям хотя бы выборочно познакомиться с репертуаром этих концертов.

Сегодня песню Ш. Секунды и А. Фидровского «Барон фон дер Пшик» для вас споет солистка Челябинской филармонии Елена Никитина.

Елена Никитина – разносторонний человек. Она певица, актриса, композитор, лауреат конкурса «Сибирская Романсиада», неоднократная участница передачи «Романтика романса» на канале «Культура». Она выпустила 22 альбома, один из них – авторский.

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