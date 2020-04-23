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Для вас поет Марат Нигматуллин

Культура
Сегодня, 10:48

«Верь» - так называется песня известного автора-исполнителя Марата Нигматуллина, которая звучит для вас сегодня. За несколько дней она собрала в сети более ста тысяч просмотров и стала воистину международной - переведена  на испанский, английский, татарский, украинский и чувашский языки.

 

Вот что Марат  рассказал о клипе:

 

«Нам прислали около 180 роликов, мы постарались вместить всех по максимуму.

Какие вы все разные, невероятно красивые и классные!

Для нас было важно, чтобы этот клип мы сняли все вместе, ведь один из главных посылов песни: "Ты не один".

Когда смотришь клип, возникает ощущение, что весь мир говорит тебе "верь!"

 

Вместе мы всё переживём и со всем справимся, ведь "что есть океан, если не множество капель!"

Обязательно поделитесь этим видео, возможно, кому-то сейчас очень важно услышать эти слова».

 

Марат Нигматуллин свою творческую деятельность начинал в Екатеринбурге, организовав в 2003 году в художественном училище имени Шадра группу «Амальгама». Коллектив был участником и призером многих фестивалей авторской песни. С 2010 года Марат живет в Санкт-Петербурге, собрав новую группу.

Про его песни говорят так: «Его песни – как плечо друга: в самый трудный момент включаешь – и ты не один».

 

 

Напомним, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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