Для вас поет Марат Нигматуллин

«Верь» - так называется песня известного автора-исполнителя Марата Нигматуллина, которая звучит для вас сегодня. За несколько дней она собрала в сети более ста тысяч просмотров и стала воистину международной - переведена на испанский, английский, татарский, украинский и чувашский языки.

Вот что Марат рассказал о клипе:

«Нам прислали около 180 роликов, мы постарались вместить всех по максимуму.

Какие вы все разные, невероятно красивые и классные!

Для нас было важно, чтобы этот клип мы сняли все вместе, ведь один из главных посылов песни: "Ты не один".

Когда смотришь клип, возникает ощущение, что весь мир говорит тебе "верь!"

Вместе мы всё переживём и со всем справимся, ведь "что есть океан, если не множество капель!"

Обязательно поделитесь этим видео, возможно, кому-то сейчас очень важно услышать эти слова».

Марат Нигматуллин свою творческую деятельность начинал в Екатеринбурге, организовав в 2003 году в художественном училище имени Шадра группу «Амальгама». Коллектив был участником и призером многих фестивалей авторской песни. С 2010 года Марат живет в Санкт-Петербурге, собрав новую группу.

Про его песни говорят так: «Его песни – как плечо друга: в самый трудный момент включаешь – и ты не один».

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