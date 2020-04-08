Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов

«С добрым утром, Урал!» - эту рубрику ИА «Урал-пресс-информ» открывает для вас, читатели. Хватит новостей о коронавирусе. Поглядите в окно: весна! Птицы поют, почки на деревьях набухают и даже недавний снег как прощальный привет зимы…

Мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

Первые гости рубрики - наши московские друзья, основатели школы русского фольклора «СамоВар» Алина Духно и Иван Кабанов. Они молоды и талантливы. Глубоко знают традицию и тонко вплетают её современность.

Слушайте и заряжайтесь их бодростью и задором!