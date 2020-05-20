Для вас поют исполнители из Сербии – Ксения и Милан Златковичи
Наши гости - творческая русско-сербская пара. Милан - музыкант и преподаватель музыки, Ксения - художник и музыкант.
Говорят о себе Милан и Ксения:
«Через тысячи километров Бог свел нас. И теперь мы сотворяем вместе светлые образы, песни, семью, детей и прекрасное будущее!»
Сегодня для вас звучит песня «Дыши» авторов-исполнителей Милана и Ксении Златкович.
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