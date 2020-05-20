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С добрым утром, Урал!

Для вас поют исполнители из Сербии – Ксения и Милан Златковичи

Культура
Сегодня, 10:32

Наши гости - творческая русско-сербская пара. Милан - музыкант и преподаватель музыки, Ксения - художник и музыкант. 

 

Говорят о себе Милан и Ксения:

«Через тысячи километров Бог свел нас. И теперь мы сотворяем вместе светлые образы, песни, семью, детей и прекрасное будущее!»

 

Сегодня для вас звучит песня «Дыши» авторов-исполнителей Милана и Ксении Златкович.
 

 

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

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