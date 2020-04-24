Для вас поют Мария и Рафаэль Валитовы

Сегодня для вас поет замечательный семейный дуэт - Мария и Рафаэль Валитовы.

Рафаэль и Мария - лауреаты Ильменского фестиваля, фестиваля "Арт-старт", обладатели премий "Золотая лира", лауреаты всероссийского фестиваля им. Булата Окуджавы «Возьмёмся за руки, друзья», одни из организаторов челябинского областного детско-молодёжного фестиваля бардовской песни "Поющие дворы". Они закончили Челябинский государственный институт культуры, в настоящее время работают в Детско-юношеском центре руководителями творческих коллективов. Мария и Рафаэль много лет участвуют в работе таких проектов, как детский фестиваль авторской песни «Наша смена» в рамках Ильменского фестиваля и всероссийский фестиваль «Мировые песни в Артеке».

В исполнении дуэта звучит песня «А что нам, людям, для счастья нужно». Музыка Игоря Малыгина на стихи Марины Бойковой.

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