ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ
С добрым утром, Урал!

Для вас поют Владимир и Наталья Плотвиновы

Культура
Сегодня, 10:50

Владимир и Наталья Плотвиновы -  семейный дуэт из Оренбурга. Они лауреаты   таких фестивалей как Соль-Илецкий (Оренбург) и Арский камень (Башкирия).

Песня семейного дуэта Плотвиновых "Вальс Арского камня" в 2015 году стала гимном фестиваля.

Сегодня Владимир и Наталья споют для вас песню "Сны на русском языке".

Сны на русском языке - Плотвиновы.mp3

 

Напоминаем, мы предложили профессиональным музыкантам, самодеятельным авторам исполнить для вас что-то свое, любимое. Пусть каждое утро для вас на нашем сайте начинается с музыки, а значит, с хорошего настроения. А если кто-то из вас хочет эту рубрику поддержать, добро пожаловать, присылайте свои песни, свою музыку – мы будем рады каждой мелодии, идущей от сердца.

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Вконтакте, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
22.04.20 11:13
Для вас поет Михайло Ладомиров
21.04.20 16:53
Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе
21.04.20 11:32
Для вас поет Наташа Вострякова
20.04.20 11:07
Для вас поют Алина Духно и Иван Кабанов
17.04.20 10:12
Сегодня для вас звучит песня «Богородица»
16.04.20 16:01
В Челябинске районные власти плотно взялись за Театр ЧТЗ
16.04.20 13:26
На сайте Челябинской филармонии - «Проект года музыкальной России»
16.04.20 10:31
Сегодня для вас играет пианист Антон Микицкий
15.04.20 11:01
Озёрский «Золотой петушок» настраивает на позитив ежедневно
15.04.20 10:36
Сегодня для вас поет Ольга Бобарыкина
Спорт
Сегодня, 10:09
Физкультминутка с ИА «Урал-пресс-информ»
Погонять кровь между лопатками
Крупным планом
Сегодня, 11:17
Социальный опыт Коелги
Принцип Шундеева: не оставить ветеранов без поддержки
Новости
Сегодня, 11:52
Общество
Треть челябинцев верит в то, что 2020 год - несчастливый
Сегодня, 11:26
Общество
Ситуацию на дорогах области будут контролировать мотовзводы ГИБДД на «БМВ»
Сегодня, 11:04
Общество
Стало известно, когда у челябинцев начнут отключать горячую воду
Сегодня, 10:33
Общество
Врио военкома Челябинской области назвал дату первой отправки призывников
Вчера, 21:38
Общество
На Урал доставлена четвертая партия гуманитарного груза от РМК для борьбы с коронавирусом
Опрос

Какие семьи с детьми, по вашему мнению, остаются без должной социальной поддержки в сложных условиях коронавируса?

Материалы рубрики
21.04.20 16:53
Культура
Уникальный спектакль о Соне Кривой в Челябинске теперь в общем доступе
16.04.20 16:01
Культура
В Челябинске районные власти плотно взялись за Театр ЧТЗ
16.04.20 13:26
Культура
На сайте Челябинской филармонии - «Проект года музыкальной России»
15.04.20 11:01
Культура
Озёрский «Золотой петушок» настраивает на позитив ежедневно
10.04.20 18:47
Культура
Челябинский музей подарит южноуральцам виртуальный "Космос"
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика