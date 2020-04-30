Для вас поют Владимир и Наталья Плотвиновы
Владимир и Наталья Плотвиновы - семейный дуэт из Оренбурга. Они лауреаты таких фестивалей как Соль-Илецкий (Оренбург) и Арский камень (Башкирия).
Песня семейного дуэта Плотвиновых "Вальс Арского камня" в 2015 году стала гимном фестиваля.
Сегодня Владимир и Наталья споют для вас песню "Сны на русском языке".
Сны на русском языке - Плотвиновы.mp3
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