Дружба театров Озёрска и Верхнего Уфалея не знает границ

Озерский театр кукол «Золотой петушок» (Озерск, Челябинская область) свой 71-ый сезон торжественно откроет первого октября. Но к работе творческий коллектив приступил сразу после летнего отдыха. И уже сумел порадовать маленьких и взрослых театралов спектаклем «Бим-Бом, или Почти правдивая история». Этот спектакль-сказку привёз в Озёрск давний друг «Золотого петушка» театр «Вымысел» из Верхнего Уфалея. На какое-то время сложная эпидемиологическая обстановка в стране прервала встречи друзей, но в этом году традиция обменных спектаклей продолжена.

«Спектакль театра «Вымысел» для детворы - на злобу дня, - рассказывает заведующая литературной частью «Золотого петушка» Наталья Светличная. - Он поднимает важные этические вопросы, которые очень трудно обсуждать с ребенком без назидания. И если оно выражено в художественной форме, то всё для них становится гораздо понятнее и проще. В спектакле Король -большой обманщик и лгун теряет друзей. «Вранье начинает жить своей жизнью, если его выпустить наружу», - утверждают герои поучительной сказки. И юные зрители понимают, к чему может привести обман, и самостоятельно делают для себя выводы из этого урока».

Для вечерней публики был подготовлен настоящий сюрприз. Театр «Вымысел» не побоялся обратиться к одному из сложнейших произведений Ф.М. Достоевского - к повести «Двойник».

Режиссер Тимур Салихов по-своему увидел историю жизни титулярного советника Якова Петровича, мечтающего завоевать сердце Клары Олсуфьевны. В голове героя рождается план, но всё меняет неожиданно появившийся двойник.

В спектакле много пластических решений, у актеров сложная задача переходить из реальности в нереальность. Интересная сценография, много анимации и фантастическое световое оформление создают напряженную атмосферу и порой заставляют замирать сердце. Жанр спектакля определен как романтический хоррор. Есть в нем и любовь, и страсти, но все это марионеточное, неестественное, мистическое.

История необычная, трудная для понимания. Поэтому гостям из Верхнего Уфалея было интересно узнать о своём спектакле мнение озёрских зрителей. Вот одно из них:

«Многое было неожиданным и непонятным, захотелось перечитать. Спектакль, как театральный ребус, его надо разгадывать. Очень важно, что, выходя из зала, ты продолжаешь анализировать: вот чиновничья бумажная работа – бессмысленная и ненужная, а это Голядкин, который сам себя запирает в кубе».

Спектаклем «Двойник» Озерский театр кукол открыл новый проект вечерних показов для взрослых. В этот раз в зале было много учащихся старших классов из лицеев №23 и №39, школ №32,№36, №27. Может быть, не всё удалось им понять в режиссерском прочтении повести. Но многоплановость и многозначность спектакля, несомненно, заставит их обратиться к первоисточнику.

В октябре Озерский «Золотой петушок» отправится завоевывать зрительские сердца в Верхний Уфалей. На сцене театра «Вымысел» он покажет спектакль «Дорожная азбука», который знают и любят маленькие зрители Озерска, Челябинска, Касли, Златоуста, Кыштыма. Совсем скоро веселые человечки поедут в Верхний Уфалей, чтобы рассказать о правилах дорожного движения малышам и школьникам.

Обменные гастроли – значимое событие в жизни театральных коллективов. Сегодня театры Челябинской области все активнее и успешнее стирают границы между городами. Они охотно делятся интересными постановками, идеями и опытом, что делает их искусство ближе и доступнее зрителям.