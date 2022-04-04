«Дюймовочка» из Челябинска едет на «Золотую маску»

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  • +7 919- 403 -53 -05

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В минувшую пятницу, первого апреля, в Долговском животноводческом комплексе (Челябинская область)
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
04.04.2022

В Долговском животноводческом комплексе открыли новый доильно-молочный блок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Под таким заголовком на сербском портале ДАН вышла
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Спецоперация на Украине
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04.04.2022

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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

В Чебаркуле простились с двумя военными, погибшими в ходе спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Турецкий телеканал «Tele 1» показал телезрителям серию репортажей о войне на Донбассе, а именно н
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

Турецкий журналист сделал серию честных репортажей из Донбасса
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Челябинская область досрочно получила 5,2 миллиарда рублей для финансирования медорганизаций
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Челябинскую область посетил с дружеским визитом белоплечий Алеша
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Погрузка на сети Южно-Уральской железной дороги в январе-марте составила 16,3 миллиона тонн
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

По поручению Натальи Котовой в Челябинске закрыт доступ к реке Миасс
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

Челябинская область присоединится к всероссийскому Дню заботы и поддержит проект «Наставничество»
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

04.04.2022

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04.04.2022 15:43
Фото: Владимир Вдовенко

«Дюймовочка» из Челябинска едет на «Золотую маску»

В Москве открылся фестиваль «Золотая маска»-2022. Показы лучших российских спектаклей прошлого театрального сезона идут каждый день, начиная с первого апреля. Челябинская область в этом году представлена только одной работой. Это «Дюймовочка» Челябинского театра современного танца (претендент на «Маску» в четырех номинациях). Показ состоится 8 апреля на сцене московского Центра имени Мейерхольда.

Напомним, что «Дюймовочку» Ольга Пона ставила для артистки труппы Татьяны Крицкой. Татьяна не только исполняет соло, но и является соавтором спектакля. В конкурсной программе «Золотой маски» «Дюймовочка» номинирована как «лучший спектакль современного танца», «лучшая работа хореографа», «лучшая работа художника» и «лучшая женская роль».

До отъезда в Москву остается два дня, но в репетиционном зале работа идет в привычном режиме. Сначала это были прогоны. Они дают исполнительнице возможность не только повторения спектакля целиком, уточнения пластических, эмоциональных деталей, но и силу.

«Находиться 45 минут на сцене — физически сложное испытание, — поясняет хореограф и художественный руководитель театра Ольга Пона. — Требуется выносливость, и достигается она интенсивными репетициями. Чтобы танцовщица могла в полную силу отработать спектакль».

Помимо танцевания Татьяна Крицкая в «Дюймовочке» произносит текст, работает с разными визуальными объектами — огромным «одеялом» из тонкой фольги, беговой дорожкой и вентилятором, со стеной, табуретом, «окном» (движущийся арт-объект в виде лобового стекла автомобиля с работающими «дворниками» — ювелирная работа специалиста по кинетическим объектам Николая Понафидина). И всё это, как говорит Ольга Пона, должно быть оправдано, движенчески убедительно. Чтобы зритель воспринимал происходящее на сцене как художественную правду.

«У меня нет возможности спрятаться, просто не за чем скрыться,— говорит Татьяна Крицкая.— Как в кино, ты всегда в кадре и ответственна за каждую секунду происходящего».

Кажется, что на сцене танцовщица одна. Но это не совсем так. Рядом с Татьяной, где-то за кулисами, находятся люди, которые ей помогают технически.

«В Москву нас едет семь человек, — уточняет Ольга Пона. — Это четыре наших танцовщика, плюс режиссер по звуку, режиссер по свету. Они помогают подключать-выключать движущиеся объекты, поднимать-перемещать нужные предметы, оборудование. Так иногда складываются сольные работы, и это невидимая работа целого коллектива».

Спектакль Дюймовочка» московские зрители увидят 8 апреля в Центре имени Мейерхольда. А уже 9 и 10 апреля танцовщики Ольги Поны впервые выступят в Калуге, на сцене Инновационного театра балета. Это будет премьерный спектакль челябинцев «Plumbum» и «Эфир» в исполнении калужских коллег — в совместном проекте московского режиссера-хореографа Ярослава Францева (Москва).

Автор: Татьяна Марьина
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В минувшую пятницу, первого апреля, в Долговском животноводческом комплексе (Челябинская область)
Сельское хозяйство
Сельское хозяйство
04.04.2022

В Долговском животноводческом комплексе открыли новый доильно-молочный блок
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Под таким заголовком на сербском портале ДАН вышла
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Спецоперация на Украине
04.04.2022

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Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

О героизме, патриотизме и любви к Родине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
В Чебаркуле (Челябинская область) простились с двумя военнослужащими – Романом Завьяловым
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

В Чебаркуле простились с двумя военными, погибшими в ходе спецоперации на Украине
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Турецкий телеканал «Tele 1» показал телезрителям серию репортажей о войне на Донбассе, а именно н
Спецоперация на Украине
Спецоперация на Украине
04.04.2022

Турецкий журналист сделал серию честных репортажей из Донбасса
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  • 237-15-35
  • +7 906-869-79-01
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  • +7 (906) 869-79-01

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Жители Кизильского просят о помощи: Кабинет флюорографии в больнице – страшное зрелище

01.04.2022 14:03

Экс-глава Катав-Ивановска стал фигурантом уголовного дела

01.04.2022 13:58

Пора убрать «пятую колонну» из правительства

01.04.2022 12:27

В Челябинской области поощрят жителей, участвующих в охране общественного порядка, но не всех

01.04.2022 12:13

Театр «НитьЯ» приезжает в Челябинск с новыми спектаклями

01.04.2022 12:09

В Белгороде украинские вертолеты обстреляли нефтебазу, есть пострадавшие

01.04.2022 12:06

На первое апреля более семи тысяч южноуральцев болеют ковидом

01.04.2022 11:20

Любовь, дружба, спорт: видеосервис Wink представляет премьеры апреля

01.04.2022 11:01

В Челябинской области стартовала весенняя призывная кампания

01.04.2022 10:50

Скоков: Особую озабоченность вызывает недоверие населения к деятельности полиции

01.04.2022 10:40

Непогода задержится в Челябинской области ещё на сутки

01.04.2022 10:23

В Свято-Казанском монастыре женщине зажало руку в тестомесильной машине

31.03.2022 22:33

У жителей Челябинской области появилась возможность принять участие в молодёжной научно-практической конференции «УГМК-Техно»