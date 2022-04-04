«Дюймовочка» из Челябинска едет на «Золотую маску»

В Москве открылся фестиваль «Золотая маска»-2022. Показы лучших российских спектаклей прошлого театрального сезона идут каждый день, начиная с первого апреля. Челябинская область в этом году представлена только одной работой. Это «Дюймовочка» Челябинского театра современного танца (претендент на «Маску» в четырех номинациях). Показ состоится 8 апреля на сцене московского Центра имени Мейерхольда.

Напомним, что «Дюймовочку» Ольга Пона ставила для артистки труппы Татьяны Крицкой. Татьяна не только исполняет соло, но и является соавтором спектакля. В конкурсной программе «Золотой маски» «Дюймовочка» номинирована как «лучший спектакль современного танца», «лучшая работа хореографа», «лучшая работа художника» и «лучшая женская роль».

До отъезда в Москву остается два дня, но в репетиционном зале работа идет в привычном режиме. Сначала это были прогоны. Они дают исполнительнице возможность не только повторения спектакля целиком, уточнения пластических, эмоциональных деталей, но и силу.

«Находиться 45 минут на сцене — физически сложное испытание, — поясняет хореограф и художественный руководитель театра Ольга Пона. — Требуется выносливость, и достигается она интенсивными репетициями. Чтобы танцовщица могла в полную силу отработать спектакль».

Помимо танцевания Татьяна Крицкая в «Дюймовочке» произносит текст, работает с разными визуальными объектами — огромным «одеялом» из тонкой фольги, беговой дорожкой и вентилятором, со стеной, табуретом, «окном» (движущийся арт-объект в виде лобового стекла автомобиля с работающими «дворниками» — ювелирная работа специалиста по кинетическим объектам Николая Понафидина). И всё это, как говорит Ольга Пона, должно быть оправдано, движенчески убедительно. Чтобы зритель воспринимал происходящее на сцене как художественную правду.

«У меня нет возможности спрятаться, просто не за чем скрыться,— говорит Татьяна Крицкая.— Как в кино, ты всегда в кадре и ответственна за каждую секунду происходящего».

Кажется, что на сцене танцовщица одна. Но это не совсем так. Рядом с Татьяной, где-то за кулисами, находятся люди, которые ей помогают технически.

«В Москву нас едет семь человек, — уточняет Ольга Пона. — Это четыре наших танцовщика, плюс режиссер по звуку, режиссер по свету. Они помогают подключать-выключать движущиеся объекты, поднимать-перемещать нужные предметы, оборудование. Так иногда складываются сольные работы, и это невидимая работа целого коллектива».

Спектакль Дюймовочка» московские зрители увидят 8 апреля в Центре имени Мейерхольда. А уже 9 и 10 апреля танцовщики Ольги Поны впервые выступят в Калуге, на сцене Инновационного театра балета. Это будет премьерный спектакль челябинцев «Plumbum» и «Эфир» в исполнении калужских коллег — в совместном проекте московского режиссера-хореографа Ярослава Францева (Москва).