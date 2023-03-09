Екатеринбург скоро увидит «Традиции Южного Урала» во всей их красе

Межрегиональная выставка традиционных народных промыслов и ремесел Челябинской области «Традиции Южного Урала» откроется в Екатеринбурге 17 марта.

Экспозиция состоит из трех разделов: «Горнозаводской Урал», «Лесостепное Зауралье», «Степное Зауралье». Каждая часть выставки раскрывает яркую палитру традиционных ремесел Челябинской области.

Как отмечают в министерстве культуры региона, современные умельцы из горнозаводской зоны Южного Урала продолжают традиции мастеров кузнечного дела, резьбы по дереву, лозоплетения и художественной обработки бересты и лыка. Славные традиции ручного ткачества и гончарства развиваются в Увельском, Чебаркульском районах и Челябинске. Село Бродоколмак известно пимокатным производством.

В южной части Челябинской области - Карталинском, Брединском и Чесменском районах - наиболее развито вязание пуховых платков. Традиционный костюм, ручная вышивка и ручное ткачество нагайбаков и башкир, проживающих на территории региона, демонстрируют разнообразие орнаментальных и цветовых решений, характерных для каждого этноса.

В региональном минкульте рассказали также, что в экспозиции будут представлены работы современных мастеров, имеющих специальное звание «Народный мастер - ремесленник Челябинской области».

Также в качестве наглядного выражения преемственности и творческого развития традиции на выставке будут демонстрироваться этнографические предметы быта и одежда.

Выставка, организованная Челябинским государственным Центром народного творчества, будет работать в Екатеринбурге, в Центре традиционной народной культуры Среднего Урала, с 17 марта по 21 мая.