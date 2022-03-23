Элитное детское погребение и останки воина: в Челябинске открывается выставка о бронзовом веке

Сотрудники учебно-научного центра изучения проблем природы и человека Челябинского государственного университета в рамках проекта «Путешествие в Страну городов» завтра, 24-го марта, открывают выставку «Интересное время: Бронзовый век – век героев».

Как отмечают в пресс-службе ЧелГУ, в качестве экспонатов представлены находки с поселений Синташта и Аркаим, а также последние открытия сезона – артефакты из поселения и могильника у села Степное. Все эти памятники являются знаковыми для изучения аркаимской эпохи и демонстрируют вклад археологов университета в изучение бронзового века Южного Зауралья.

Над выставкой работали сотрудники учебно-научного центра изучения проблем природы и человека ЧелГУ Елена Куприянова, Фёдор Петров, Екатерина Чайко, Надежда Плешанова, Ксения Гаева, Наталья Батанина и Николай Петров.

По словам Елены Куприяновой, возглавляющей данный центр, находки прошлого года у села Степное показывают последние достижения в изучении синташтинской культуры.

«Мы представим элитное детское погребение из укреплённого поселения Степное, останки воина-колесничего с боевой травмой черепа, элементы конской упряжи, бронзовые орудия и украшения. Также в экспозицию входят коллекция керамических сосудов со знаками бронзового века, реконструкция женского костюма, предметы, связанные с металлургией, ткачеством, гончарством, каменной индустрией», - рассказала Елена Куприянова.

В интерактивной части выставки – реконструкции различных аспектов жизни древнего общества, научная литература, «интерактивная песочница», где любой желающий сможет попробовать себя в качестве археолога и попытаться расчистить древние артефакты в имитации археологического раскопа».

Посетители также впервые увидят первую натуралистическую реконструкцию детского костюма бронзового века.

Открытие выставки состоится 24-го марта в 16 часов. Экспозиция будет работать в мультимедийном парке «Россия – моя история» по адресу: улица Труда, 183 до конца мая.