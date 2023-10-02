Еще две детские библиотеки региона превратились в модельные

Благодаря национальному проекту «Культура», на этой неделе в Челябинской области обновились две детские библиотеки.

В Усть-Катаве и Челябинске состоялось открытие двух обновленных детских библиотек. Для жителей Усть-Катавского муниципального района распахнула свои двери библиотека «Улей», а для челябинцев в обновленном формате заработала библиотека № 2 им. А. Б. Горской. Дополним, что оба учреждения были модернизированы на федеральные средства.

Детская библиотека № 6 (после модернизации она сменила название на «Улей») Усть-Катавского городского округа стала победителем конкурсного отбора в рамках нацпроекта «Культура» в 2022 г. и получила финансирование из федерального бюджета в размере пять миллионов рублей. Реализацию проекта также поддержал муниципалитет – на модернизацию из местного бюджета было выделено 1,2 миллиона рублей.

«Улей» стала второй модельной библиотекой в Усть-Катаве: в 2021 г. в новом статусе открылась Центральная городская библиотека. А теперь и для юных читателей создано место, где можно провести время с удовольствием и с пользой.

«Модельная библиотека – это шаг в современный мир, качественно новый уровень культуры, который открывает широкие возможности в получении необходимой информации каждому маленькому жителю округа!», – отметил глава Усть-Катавского ГО Сергей Семков.

После модернизации в помещении библиотеки появилось много света. Расстановка стеллажей и другой мебели была продумана таким образом, чтобы использовать пространство наиболее эффективно. В библиотеке расположены два зала: «Читайка-холл» (где помимо стеллажей с книгами, есть интерактивно-игровая зона для дошкольников и младших школьников) и «Развивай-ка» (оснащенная бизибордом с обучающими играми и доступом в интернет). Также выделена интеллектуально-игровая зона для подростков «Техно-территория», оформленная в стиле лофт, и уголок для комфортного знакомства с литературой (с доступом к Национальной электронной детской библиотеке).

Фонд «Улья» пополнился почти на 3500 экземпляров. В коллекцию модельной библиотеки вошли современные художественные и отраслевые издания, 3D-, 4D-книги, интерактивные издания, книги-панорамы, книжки-игрушки, виммельбухи, графические романы и комиксы. Также обновился фонд отечественной и зарубежной классики, расширилась коллекция изданий со сказками разных народов нашей страны. Для детей с нарушениями зрения закуплены книги со шрифтом Брайля, с крупным шрифтом и издания с тактильными вставками.

В Челябинске, после масштабной реконструкции и в рамках нацпроекта «Культура» для читателей открылась детская библиотека № 2 им. А. Б. Горской.

Библиотеку модернизировали за счет средств федерального и местного бюджетов. Для читателей приобрели 2,5 тысячи книг, обновили мебель и закупили интерактивное и мультимедийное оборудование.

«Местный бюджет на себя взял расходы, связанные с ремонтом, небольшой перепланировкой помещения, тут даже получилось немного больше после ремонта почти на 30 квадратных метров. Всего на ремонт было направлено порядка 8,5 миллиона», – рассказал Сергей Авдеев, вице-мэр по социальному развитию.

После модернизации в библиотеке продолжится работа популярной площадки интеллектуального развития дошкольников «Библионяня», а также появятся новые программы и проекты: творческая кино-анимационная мастерская «Киностудия имени Горской», клуб интеллектуальных игр «ИгРай», семейный литературный клуб «Семицветик», творческое объединение «Волшебная мастерская» и другие.

Как уточнили в пресс-службе Министерства культуры Челябинской области, всего в этом году в Челябинской области появятся шесть библиотек нового поколения: три из них будут преобразованы за счет федерального бюджета и три – за счет областных средств.

Таким образом, до конца года в нашем регионе будут работать 37 библиотек, модернизированных в рамках национального проекта «Культура».