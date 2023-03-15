Челябинцам показали будущий облик детской библиотеки имени Аси Горской

Администрация Челябинска показала, как будет выглядеть детская библиотека №2 имени Аси Горской, которой в этом году предстоит стать модельной.

В мэрии рассказали, что открытие модернизированного учреждения на Воровского, 63-А планируется в сентябре 2023-го. К настоящему времени готовы и дизайн-проект, и проектно-сметная документация.

Напомним, детская библиотека имени Горской стала одним из победителей федерального конкурса и станет в Челябинске третьим модельным храмом знаний. Преображение учреждения стало возможным благодаря национальному проекту «Культура», на реализацию которого столица Южного Урала потратит в этом году 63 миллиона рублей.

Как ранее сообщало агентство «Урал-пресс-информ», библиотека на Воровского увеличит свою площадь за счет демонтажа перегородок и переноса служебных помещений.

В основу дизайнерской концепции, которая в скором времени будет воплощена в жизнь, легла история взросления ребенка в волшебном мире, созданном великой мечтательницей Аси Горской, имя которой носит библиотека.

Отметим, две другие модельные библиотеки Челябинска расположены на улице Коммуны (детская, имени Горького) и на Комсомольском проспекте (№26, имени Татьяничевой).