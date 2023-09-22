Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской

Глава Челябинска Наталья Котова сегодня, 22 сентября, анонсировала скорое открытие детской библиотеки имени Аси Горской, которая станет уже третьей модельной библиотекой в столице Южного Урала, модернизированной в рамках нацпроекта «Культура».

По словам Натальи Котовой, обновленное учреждение распахнет свои двери после ремонта уже на следующей неделе.

«На площади более 340 квадратных метров разместили пространство для чтения и общения подростков, территорию для детсадовцев и младших школьников, мягкую игровую для малышей, зал встреч и событий, универсальный мини-зал «Выручай-комната»», - рассказала градоначальница в своем телеграм-канале.

Для полноценного досуга и развития детей приобретены интерактивное оборудование, акустическая система, мультстудия и столы для рисования песком.

Фонд библиотеки пополнили 2,5 тысячи новых книг, развивающие игрушки и настольные игры. Помещения оснащены новой мебелью и всем необходимым, отметила мэр.

«Библиотеки сегодня - не просто книговыдача. Это полноценное место досуга, обучения, саморазвития и общения. Мы поставили перед собой задачу развивать библиотечную сеть так, чтобы челябинцам было там комфортно и интересно», - сказала Наталья Котова.