22.09.2023
В Челябинской области решается вопрос с обеспечением связью во всех населенных пунктах
22.09.2023
Следователи УМВД по городу Магнитогорску доказали вину опасных братьев-разбойников
22.09.2023
В челябинском садике для особенных малышей открыли уникальную игровую площадку
22.09.2023
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
22.09.2023
Россияне стали тратить гораздо чаще играть в мобильные игры
22.09.2023
Виктор Рашников вновь избран президентом Союза промышленников и предпринимателей Челябинской области
Наталья Котова анонсировала открытие обновленной детской библиотеки имени Аси Горской
15.03.2023
Челябинцам показали будущий облик детской библиотеки имени Аси Горской
13.09.2022
В Кусе открыли библиотеку нового поколения, на очереди – Еткульский район
21.08.2021
В Трехгорном появится библиотека нового поколения
Губернатор интересуется мнением южноуральцев о диспансеризации
21.09.2023
В четверг православные отмечают Рождество Пресвятой Богородицы
21.09.2023
Челябинские врачи спасли малыша с гигантскими внутренними органами
20.09.2023
В многоэтажке в Балашихе произошел взрыв газа (новость дополняется)
20.09.2023
Школьники из 18 регионов защитят свои экологические проекты в промышленном Челябинске
19.09.2023