Еще одна библиотека нового поколения откроется в Сатке в рамках нацпроекта
Культура
Вчера, 16:35
Автор: 
Виктория Олиферчук

Открытие модельной библиотеки состоится 6 декабря. Центральная библиотека Сатки была модернизирована за счет субсидии из регионального и муниципального бюджетов в размере более 880 тысяч рублей.

Специалисты Национального исследовательского университета “Высшая школа экономики” разработали концепцию, которая предполагает создание многофункциональных и легко изменяющихся пространств.

После ремонта залы Центральной библиотеки превратились в уютные, светлые помещения с современными дизайном и мебелью. Пространство библиотеки теперь поделено на функциональные зоны, исходя из пожеланий горожан: места для индивидуальной работы, площадки для проведения мероприятий, пространство для творчества, зоны для чтения и компьютеризированные рабочие места.

Произошло обновление компьютерной техники и мебели, подключение к библиотечным онлайн-ресурсам. Теперь читатели смогут воспользоваться доступом к Национальной электронной библиотеке и Президентской библиотеке.

Фонд пополнился новыми книгами с учетом пожеланий пользователей – на полках появились художественная литература для взрослых и детей, книги по семейной психологии и воспитанию, издания по медицине и здоровому образу жизни.

«Всего в этом году в рамках нацпроекта «Культура» будут модернизированы три библиотеки. Первой преобразилась библиотека №36 в Полетаево, завтра откроет двери обновленная библиотека в Сатке, 20 декабря мы ждет открытия третьей модельной библиотеки – в Магнитогорске», - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

Автор: 
Виктория Олиферчук
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