Фольклорный ансамбль из Рощино едет на всероссийский конкурс

Ансамбль «Вереюшка», действующий на базе фольклорного отделения детской школы искусств посёлка Рощино (Челябинская область), примет участие во всероссийском конкурсе «Живая традиция-2022».

Мероприятие пройдёт с четвёртого по седьмое июля в Калужской области на базе культурно-образовательного туристического центра «Этномир». Участие южноуральского коллектива профинансирует регион в рамках проекта «Творческие люди» нацпроекта «Культура».

Ансамбль «Вереюшка» в посёлке Рощино был образован Любовью Шмаковой в 1987 году. Его участники исполняют народные песни и играют на различных инструментах: гармошках, балалайках, гуслях, жалейках, флейтах, занимаются прикладным творчеством.

Также коллектив организует исследовательские работы, собирает этнографический материал и использует его в своей работе, а также проводит в своём поселке вечеринки и праздники: «Капустники», «Троица на реке Зюзелге».

«Вереюшка» неоднократно становился лауреатом областных, всероссийских и международных конкурсов.