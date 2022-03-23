Фотомгновения судьбы Валерия Ростова в театре «Омнибус» Златоуста

В Златоустовском театре «Омнибус» фойе часто превращается в выставочный зал. В этот раз в нём расположилась фотовыставка «Моей судьбы мгновенья», посвященная 75-летию Валерия Ростова и памяти об этом удивительном человеке.

Валерий Алексеевич Ростов - основатель завода «Стройтехника», Почетный гражданин города Златоуста, фотохудожник, спортсмен, путешественник. Это он, Валерий Ростов, известный в городе меценат, положил начало дружбе завода и театра.

Как рассказала заведующая литературной частью театра Светлана Трофимова, выставку торжественно открыли генеральный директор завода «Стройтехника» Алексей Белов и директор театра «Омнибус» Александр Романов.

В экспозиции выставки, занявшей всю площадь просторного театрального фойе, 65 фотографий, на которых запечатлены самые яркие мгновения из жизни автора. Это и его производственные дела, и экспедиция на Северный полюс, и закладка уникальной Башни-колокольни на Красной горке.

По этой фотолетописи можно представить насколько многогранным, глубоким и интересным был человек, подаривший Златоусту воплощенную мечту: прекрасный Бажовский парк со скульптурами героев Бажовских сказов, где в музее можно полюбоваться россыпью уральских камней и услышать удивительные истории из златоустовского прошлого, а в

Концертном центре имени В.А. Ростова встретиться с талантливыми людьми.

Зрители очень тепло принимают выставку, представившую их земляка во всём многообразии его изни, невероятно насыщенной добрыми делами. «Огромная благодарность за такой подарок жителям Златоуста и гостям города. Фотовыставка невероятно живая, яркая, душевная. Раскрыта суть Человека с большой буквы», - написано в книге отзывов.

Выставка «Моей судьбы мгновенья» продлится до окончания театрального сезона.