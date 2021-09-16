Гитара, саксофон и барабаны: в Челябинской области пройдет уникальный рок-фестиваль для особенных подростков

В Челябинской области в течение трех дней, с 17-го по 19-е сентября, на базе отдыха «Березка», что на озере Касарги, будет проходить уникальный рок-фестиваль для особенных подростков.

Подарить ребятам с ментальными нарушениями праздник на свежем воздухе придумали АНО «Добрые друзья» и известный челябинский рок-музыкант Михаил Ишуков.

Как рассказала агентству «Урал-пресс-информ» директор «Добрых друзей», общественный представитель Агентства стратегических инициатив, курирующая направление «Социальные проекты», Ирина Чинасова, подобного в нашем регионе еще не случалось.

«Детские рок-фестивали проводились, а вот для детей с ментальными нарушениями ничего подобного никогда не было. Это действительно уникальный проект, направленный на ребят с ментальными особенностями. Подростки – это и без того сложная категория, с ними мало кто хочет работать. Мы же работаем только с подростками», - отметила Ирина Чинасова.

Организаторы решили, что музыкой и творчеством нужно заниматься на природе. Так как многие ребята тяжело переносят смену обстановки, было решено далеко от Челябинска не уезжать и в лагере под открытым небом находиться без ночевой. Фестиваль в «Березке» будет проходить в течение всех трех дней с девяти утра до шести вечера, после чего все его участники – сами подростки, их родители, друзья (обычные дети без каких-либо заболеваний), волонтеры, музыканты – будут возвращаться по домам, чтобы утром следующего дня встретиться вновь.

«Челябинские рокеры будут учить ребят игре на различных инструментах: гитаре, барабанах, саксофоне. Сами этими инструментами они уже не пользуются, но играть на них можно вполне. Дети очень ждут фестиваля, находятся в предвкушении. Родители нам активно пишут, бабушка одного мальчика рассказала, что ее внук, Глеб, спит и видит, как поедет на фестиваль и будет играть на барабанах», - рассказала Ирина Чинасова.

По ее словам, всего фестиваль на Касаргах соберет сорок подростков: десять обычных ребят и сорок – с ментальными особенностями. Детей поделят на пять групп по восемь человек – все сорок человек одновременно музицировать не будут.

Кроме обучения игре на музыкальных инструментах, организаторы фестиваля решили, что подросткам обязательно нужно позаниматься на свежем воздухе физкультурой, позаботиться о природе, собственноручно смастерить фоторамки с атрибутами фестиваля в творческой мастерской, посмотреть фильмы (их привезет «Доброе кино») и непременно потанцевать под музыку в исполнении челябинских рокеров – все дни фестиваля, с четырех до шести вечера, на базе «Березка» профессиональные музыканты будут давать концерты для юных зрителей.

У детей будет своя программа, у их родителей своя – для них организуют тематические семинары, которые проведет заведующая отделением сопровождения инвалидов комитета социальной политики Челябинска.

Отметим, фестиваль состоится при поддержке министерства социальных отношений Челябинской области.