«Горизонты» Анатолия Костюка в Молодежном театре Челябинска

В Молодежном театре Челябинска открылась выставка члена Союза художников России и международной ассоциации изобразительных искусств при ЮНЕСКО, обладателя самых различным наград Анатолия Костюка.

Его работы, представленные в театре, отсылают к детству, когда, не покидая пределов двора, мы могли оказаться в любой точке мира. Так, на картине «Дальние страны» изображён мальчишка, сидящий на дереве и представляющий, что плывёт на лодке. Если приглядеться, то на свитере ребёнка можно увидеть парусник. Герой картины списан с сына Анатолия.

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«Всё так и было, – признаётся Евгений, сын автора. – Даже кроссовки те же, я любил так играть, когда был маленький».

«В детстве нас всегда тянет куда-то далеко-далеко, – говорит художник. – Надеюсь, моя выставка вызовет положительные впечатления, размышления о жизни и искусстве».

Как отмечают в Молодежном театре, здесь представлены также пейзажи «Сказочный вечер», «Горы и облака», «Вечер над Миньяром» и другие.

«Глядя на эти места в жизни, я получаю некоторые эмоции, ощущения, но какие-то предметы мешают окончательному чувству. Тогда начинаю фантазировать, что-то добавлять или убирать, чтобы максимально приблизиться к тем переживаниям или мыслям, которые хочу передать», – рассказывает Анатолий Костюк о своих картинах.

«Очень приятно вновь открывать выставку в стенах театра, –отмечает директор Галина Братышева. – Галерея «Портал искусств» работала много лет, прервавшись на период ремонта. И вот мы подготовили театр и стены к встрече с прекрасным. На мой взгляд, неслучайно выставка называется «Горизонты». Каждый из нас помнит детство, когда мир нам широко улыбался, когда мы подрастали и количество планов наполняло наши паруса, мы не чувствовали препятствий…. Сегодня хочется, чтобы гости театра вновь наполнились атмосферой чистого ветра, свежего бриза, почувствовали прилив сил и вдохновения. Каждый из нас видит в картинах то, что ему близко, я хочу, чтобы вы видели горизонты, глубину, синеву и ветер!»