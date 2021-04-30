«Грани таланта» - ещё один юбилей Златоустовского театра «Омнибус»

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус», в его просторном фойе, открылась художественная выставка работ сотрудников театра «Грани таланта». Выставка – юбилейная, десятая и посвящена не только собственному юбилею, но и столетию самого театра. И, конечно же, всем майским праздникам.

В течение десятилетия ежегодно к Международному дню театра мастера-умельцы «Омнибуса» выставляли свои рукотворные произведения на обозрение публики. И неизменно радовали их своим по-весеннему ярким, солнечным творчеством. Изобразительное, фото - и декоративно-прикладное искусство, а это - вязание, валяние, резьба и роспись по дереву, вышивка, аппликация – всё это разнообразие представлено в экспозиции, открывшей в очередной раз новые грани таланта театральных мастеров. И даже тех, кто все десять лет является её участником. И, прежде всего, это заслуженный артист России, старейшина «Омнибуса» и его ведущий актёр Юрий Чулошников. Он вновь удивил всех, представив не только пейзажные и портретные работы, но и копии картин Я. Йерка «Теория Вегенера» и «Необитаемый остров» для дипломного кинофильма «Ложный вакуум», автором сценария и режиссёром которого является.

Большой интерес проявили зрители и к фантазийным иллюстрациям и картинам «Волебные коты», а также вырезанным из дерева шашкам и шахматам бутафора-декоратора особо сложных работ Андрея Богомолова. Он тоже участник всех десяти выставок. А ещё в его активной выставочной деятельности - участие в Бажовском фестивале, в традиционной выставке «Радуга ремесел» в областном краеведческом музее.

Девять лет изумляет своим мастерством актриса Екатерина Крыгина, работы которой неоднократно выставлялись на городских площадках. На театральную юбилейную выставку она представила роскошного «Жирафа» - картину, вышитую крестиком.

Седьмой год костюмер Татьяна Почивалова демонстрирует свое умение вышивать крестиком и бисером. Участница шести выставок мастер по пошиву мужского костюма Валентина Петрова представила мягкую игрушку. Костюмер Елена Егорова пять лет украшает выставку интерьерными декоративными работами. А художник-декоратор Зинаида Шарова в очередной раз покорила зрителей невероятной красотой расписных досок.

Свои работы представили в «Гранях таланта» любитель абстракций художник-декоратор Юрий Мильнер, (он участник двух прошедших персональных городских выставок), ценитель природной красоты художник-бутафор Тимиргази Миндибаев и художник-фотограф Владимир Накоряков, тоже участники несколько городских выставок, а также V областной выставки театральных художников. Бутафор-декоратор Анна Петрова тоже добавила неповторимые краски в экспозицию. На этот раз она вернула жизнь старой, еще советских времен большой кукле, украсив её нарядами словно принцессу. Уборщик помещений Вера Рудакова удивила безукоризненно выполненными изделиями в технике валяния – это варежки, носки, сумка.

Выставка «Грани таланта» - не меньшая гордость Златоустовского театра, чем другие его многочисленные формы привлечения зрителей к сценическому искусству, к знакомству с его служителями. И всегда это большой для всех праздник. В этот раз он продолжится до конца театрального сезона.