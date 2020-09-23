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ГРЦ Макеева с помощью поэзии мотивирует школьников Миасса к изучению инженерных специальностей

Культура
Сегодня, 15:54
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В АО «ГРЦ Макеева» (Миасс, Челябинская область) подвели итоги конкурса чтецов «На ракете - в школу». Он проводился впервые и собрал 59 учеников первых-восьмых классов из разных учебных заведений города.

Как сообщает пресс-служба государственного ракетного центра, участникам нужно было выучить стихотворение, в котором бы присутствовали слова «ракета», «школа», «осень» и другие, записать исполнение на видео и выложить его в «ВКонтакте» на странице ГРЦ «Профессия ракетостроитель».

Жюри конкурса пришлось нелегко, ведь у каждого выступления была своя изюминка: одни были очень артистичны в роли чтецов, другие творчески подошли к оформлению видеоролика.

Участников конкурса на торжественном награждении в ДКиТ «Прометей» поприветствовала начальник кадровой службы АО «ГРЦ Макеева» Ирина Готман. Она объявила имена победителей и призёров, вручив им дипломы и памятные подарки.

Среди первоклассников первое место занял Ярослав Белов, второе - Виктория Калашникова, третье - Федор Артюхов.

Среди ребят постарше, учащихся вторых-четвертых классов, места распределились следующим образом: первое - у Ярослава Кадылкина, второе - у Елизаветы Никифоровой, третье - у Кирилла Болдырева.

Лидером среди учеников пятых-восьмых классов стала Арина Слепых, Герман Симаков (гимназия №19) и Мария Егорова (гимназия №19).

Специального приза жюри был удостоен девятилетний Никита Ямщиков (школа №18). Приз зрительских симпатий достался Арине Слепых – у нее максимальное количество «лайков».

«Выбирая лучших, мы оценивали выступления по нескольким критериям: выразительность, эмоциональность, артистичность, умение передать своё отношение к тому, что описывается в стихотворении. Члены жюри получили большое удовольствие от прослушивания стихов, от того, что дети, особенно младшего возраста, серьёзно готовились, продумывали свои выступления вместе с родителями», - рассказала Ирина Готман.

«На ракете - в школу» - одно из профориентационных мероприятий среди школьников, запланированных кадровой службой ГРЦ Макеева. В эти дни проходит «День ракетостроителя» в виде марафона в Инстаграм, в котором принимают участие команды школ Миасса. А в ноябре состоятся научно-практическая конференция среди учащихся 6-11 классов «Научный старт» и творческий конкурс «Я - будущий ракетостроитель!»

 

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