Художница по фарфору Елена Щетинкина проведет в Историческом музее авторскую экскурсию

В ближайшую субботу, 21 января, в Челябинске в Государственном историческом музее Южного Урала Елена Щетинкина проведет авторскую экскурсию по выставке «Белая сказка».

Елена Щетинкина — художник-фарфорист с более чем сорокалетним стажем. Она расскажет о своем пути в искусстве: как работала на главных фарфоровых заводах Урала и каково это быть индивидуальным художником по фарфору. Посетители выставки узнают, какие этапы проходит фарфоровое изделие на производстве и наглядно увидят каждый из этих этапов в фильме.

В центральной части выставки разместились произведения Елены Александровны, поэтому из первых уст будет представлена история каждого из них. А еще будет много-много интересных фактов о фарфоре, о которых может поведать только сам Мастер.