«Идиот» и ещё пять спектаклей для столичного критика

Сегодня, 20 ноября, в Молодёжном театре Челябинска произойдёт сразу два события. Премьера обновлённого спектакля «Идиот» по пьесе А.Чехова «Иванов» в постановке главного режиссёра театра Ивана Миневцева и приезд члена экспертного совета «Золотой маски», заведующей литературной частью Московского театра юного зрителя Владиславы Куприной.

Как рассказала пресс-секретарь Молодёжного театра Вера Вяткина, в течение трёх дней столичный театральный критик посмотрит шесть спектаклей и проведёт их обсуждение на труппе.

«Это узкопрофессиональная история, не связанная со зрительскими ожиданиями,- пояснила сама Владислава Куприна. – Разговор с театральным критиком необходим для региональных театров. В Москве и Санкт-Петербурге проходит много гастролей, здесь существует масса журналов, театральных школ и гораздо больше возможностей для обмена

опытом, чем в регионах. Мой разговор с труппой – это не судилище, не оценка, что хорошо, что плохо. Это взгляд со стороны, которого очень не

хватает. Я сама работаю в репертуарном театре и прекрасно вижу разницу в том, как я разбираю свои спектакли и спектакли других театров. Конечно, это нормально, потому что свой театр – это семья, родственники. Поэтому разговор с критиком – это отличная возможность увидеть себя со стороны, посмотреть на свои тенденции, особенности».

В Молодёжном театре Владислава Куприна, помимо премьеры «Идиота», посмотрит ещё пять спектаклей: «Душа подушки», «Созвездие Бродячих Котов», «Валентинов день», «Как слониха упала с неба», «В Москву – разгонять тоску!».

По словам Владиславы Куприной, каждый театр индивидуален, поэтому нельзя заранее выстроить ожидания относительно каких-либо спектаклей и уж тем более составить ипредставление о театре в целом.

«Театры все разные, есть плохие, есть хорошие, есть живые, есть мёртвые. Даже если в живом театре будет неудачный спектакль, зритель всё равно почувствует, что он живой.

Замечательно, когда главные режиссёры приглашают на постановку спектаклей других режиссёров, это очень тренирует труппу. Никакого гомогенного театра за пределами Третьего кольца не существует. И внутри

Третьего кольца есть театры, очень похожие тем, как они умерли. Похожие театры – это мёртвые театры, живые театры – все разные».

С пониманием и интересом относясь к высказываниям столичного критика, всё-таки хотелось бы добавить следующее. Живой театр – это тот, который не боится критики, который умеет адекватно на неё реагировать, не опускаясь до обид и неприятия другого, отличного от его мнения. И если этого нет, то никакой, даже самый признанный, всемирно знаменитый аналитик сценического искусства не сможет помочь оживить театр.