Исторический музей приглашает челябинцев отметить День города в фольклорном стиле 18+

В День города, десятого сентября, Государственный исторический музей Южного Урала обещает жителям Челябинска яркие фольклорные выступления.

Традиционная культура местного края раскроется в двух спектаклях народного театра, презентации реплик костюмов казаков и концерте, на котором прозвучит музыка народов, живущих на территории Челябинской области.

В 16 часов на летней эстраде музея выступят народный традиционный театр Петрушки и фольклорные коллективы из Челябинска и области.

Затем, в 17 часов 30 минут, в Доме Покровского откроется интерактивная площадка «Стоит казачка у ворот»: лекция-показ традиционного костюма казаков Южного Урала. Желающие смогут примерить реплики традиционных русских костюмов и сфотографироваться в них.

В 18 часов 30 минут на летней эстраде состоится концерт традиционной музыки народов Урала с краткими пояснениями об особенностях музыкальной культуры края.

Летняя эстрада и Дом Покровского находятся рядом с восточной башней Исторического музея Южного Урала - на Труда, 98.

Вход со стороны улицы Кирова.