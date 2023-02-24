Исторический музей приглашает к погружению в «Белую сказку» Елены Щетинкиной

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске в субботу, 25 февраля, состоится погружение в «Белую сказку» Елены Щетинкиной – художника-фарфориста с более чем сорокалетним стажем.

Автор сама проведет экскурсию по своей выставке, расскажет, как работала на главных фарфоровых заводах Урала и каково это - быть индивидуальным художником по фарфору.

«Вы поймете, какие этапы проходит фарфоровое изделие на производстве, и увидите каждый из них в фильме», - рассказали в Историческом музее.

В центральной части выставки разместились произведения Елены Щетинкиной, которая расскажет гостям их историю, а также поделится интересными фактами о фарфоре.

Выставка состоится 25 февраля в 14 часов в малом выставочном зале музей на Труда, 100.

