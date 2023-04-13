13.04.2023
Волейбольный клуб «Динамо-Метар» вошел в четверку лучших команд российской Суперлиги
13.04.2023
Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие
13.04.2023
В Центральном районе Челябинска испытывают теплоносители – горячая вода может временно исчезнуть
13.04.2023
Пашня в Троицком районе пострадала из-за пожара на участке для выпаса скота
13.04.2023
Высокогорная тундра Таганая может полностью исчезнуть уже через несколько десятилетий
13.04.2023
В Златоусте большегруз въехал в жилой дом и загорелся, водитель погиб
Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие
25.04.2022
Южноуральцы отметили Пасху
24.04.2022
У православных – Светлое Христово воскресение
23.04.2022
Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме
22.04.2022
В Пасху верующие Челябинска смогут получить частицу Благодатного огня из Иерусалима
Космонавты Роскосмоса поздравили южноуральцев с Днем космонавтики
12.04.2023
Администрация Челябинска рассказала о работе городских фонтанов в этом летнем сезоне
12.04.2023
С 12 апреля на всей территории Челябинской области вводится особый противопожарный режим
11.04.2023
Челябинцы жалуются на удушающий запах гари в городе и ухудшение самочувствия
11.04.2023
Олег Голиков: «На фронте наступаем стабильно, уничтожаем оборону врага»
10.04.2023