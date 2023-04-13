Исторический музей приглашает в Дом Покровского на пасхальный мастер-класс и праздничное чаепитие

Государственный исторический музей Южного Урала приглашает жителей Челябинска в Дом Покровского готовиться к празднованию Светлой Пасхи (12+).

Тематические чаепитие и мастер-класс состоятся на Труда, 98 в субботу, 15 апреля, в 14 часов.

За уютным чаепитием научный сотрудник музея Эльвира Дружинина расскажет о традициях празднования Пасхи на Южном Урале.

После чаепития состоится пасхальный мастер-класс, где гости (12 человек) создадут праздничный декор для дома - свечи в яичных скорлупках.

Записаться на праздничную встречу можно у организатора – Екатерины Александровой.