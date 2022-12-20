Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет

В стенах Государственного исторического музея Южного Урала впервые состоится событие под названием «Культурный маркет», посвященный Новому году.

Учреждение культуры приглашает жителей Челябинска и гостей города на это увлекательное мероприятие, которое состоится 24 и 25 декабря (будет проходить с полудня до шести вечера) в музейно-выставочном центре (вход через набережную).

«На нашем новогоднем маркете будут представлены изделия ручной работы от мастеров и дизайнеров Челябинской области: новогодние игрушки и столовая посуда, предметы интерьера и домашний декор, текстиль и аксессуары», - рассказали в музее.

Участие в новогоднем маркете примут, например, студия современного ткачества «Ткем»; сестры Белла и Светлана и их творческая мастерская БиС; семейная кожевенная мастерская «Артист». В программе мероприятия - мастер-классы и даже музыкальный квартирник.

«Приглашаем всех желающих посетить наш маркет. Будем пить какао, смотреть советские фильмы, покупать подарки и дарить новогоднее настроение», - отмечают в Историческом музее Южного Урала.