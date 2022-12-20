20.12.2022
Функции оператора единой биометрической системы возложены на «Центр биометрических технологий»
20.12.2022
В Челябинске подвели итоги голосования за инициативные проекты 2023 года
20.12.2022
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
20.12.2022
После долгого отсутствия в дома коркинцев вернулась вода – очень грязная
20.12.2022
Челябинец вызвал эвакуатор, чтобы украсть машину
20.12.2022
Курчатовский район ведет формовочную обрезку деревьев и строит зимний городок
Исторический музей приглашает южноуральцев на новогодний маркет
Культурное мероприятие в Челябинске объединит людей создающих и созидающих
20.12.2022
В Челябинске презентуют исторический альбом «Александр I на Урале»
15.12.2022
В Историческом музее презентовали проект «Русская Америка»
12.12.2022
Сергей Безруков назвал Исторический музей Южного Урала потрясающим
09.12.2022
Знамя госкомитета обороны СССР передано на вечное хранение Историческому музею
Работники органов безопасности отмечают профессиональный праздник
20.12.2022
В Челябинске дорожники переведены на усиленный режим работы
19.12.2022
Россия продолжает антиколониальную борьбу Советского Союза
17.12.2022
Участник СВО Бенес Айо – о сегодняшней военной обстановке
17.12.2022
Муниципалитеты Челябинской области получили 55 новых школьных автобусов
16.12.2022