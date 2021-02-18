Исторический музей в Челябинске готовит выставку «Художник умный и правдивый»

В Государственном историческом музее Южного Урала в Челябинске полным ходом идет монтаж выставки, приуроченной к 130-летию со дня рождения старейшего челябинского художника Игнатия Вандышева.
Впервые широкой публике будет представлен богатый творческий архив этого самобытного мастера, хранящийся в фондах музея.
Личность и биография Игнатия Лукича Вандышева (1891–1964) не менее интересны, чем его художественное наследие. Сам он вспоминал, что с детства был белой вороной в родном казацком хуторе Вандышево из-за рано проявившейся тяги к рисованию. Мол, не тем должен был интересоваться настоящий казак.
Всю жизнь Игнатий Лукич не выпускал из рук блокнота и карандаша, неустанно запечатлевая окружающий мир и встречающихся на жизненном пути людей. Даже на фронтах Первой мировой и Гражданской войн он находил возможности для творчества и оставил для потомков серию замечательных портретов сослуживцев и зарисовок солдатского быта.
Недостаток систематического художественного образования Вандышев успешно восполнял упорной практикой. Сравнивая работы разных лет, легко проследить эволюцию его мастерства.
Игнатия Лукича знают и любят в первую очередь как автора живописных видов старого Челябинска, но он успел проявить себя во многих других жанрах и темах, даже в иллюстрации и карикатуре.
Живописные работы, рисунки, наброски и зарисовки из фондов Исторического музея Южного Урала, представленные на выставке «Художник умный и правдивый», отражают все грани необычного дарования Игнатия Вандышева.
Выставка будет работать с 12 марта в Большом выставочном зале Государственного исторического музея Южного Урала.