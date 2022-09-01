Итальянский режиссер Лука Джиберти ставит в Челябинске знаменитую «Травиату»

Итальянский режиссер Лука Джиберти, чьи спектакли с успехом показывают на европейских сценах и чьи фильмы занимают призовые места на кинофестивалях, ставит в Челябинске знаменитую «Травиату» Джузеппе Верди.

Как отмечает пресс-секретарь челябинского театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, для режиссера это не первый опыт работы в России. В 2013 году Джиберти снимал документальный фильм и совершил путешествие от Мурманска до Байкала. Спектакль же в российском театре ставит впервые.

«В силу менталитета здесь по-другому организована работа, но в целом я чувствую себя как дома. Сердце, основа спектакля остается неизменной и в России, и в Италии, и в США», – отмечает Лука.

Итальянский режиссер использует необычный подход в работе с артистами: дает необычные упражнения и интересуется мнением исполнителей.

«Есть несколько причин, по которым я выбираю этот способ работы. Я знаю, как обращаться с артистами, могу полностью контролировать процесс и давать конкретные указания, но таким образом мы получим бедный результат. Если бы я мог сам искать исполнителей, то критерием подбора было бы качество воображения, поскольку так мы сможем прийти к абсолютно непредсказуемому итогу. Это процесс органичный, сотканный из проб и ошибок, иногда из революций. По моему опыту наиболее интересные результаты получаются именно при таком подходе», – говорит Джиберти.

Режиссер новой постановки стремится сделать спектакль «Травиата» цельным, влекущим зрителя. Джиберти волнует психология персонажей и взаимосвязь итальянского языка и музыки.

«Это будет классическая постановка, но наш спектакль не станет реконструкцией позапрошлого века. Все четыре действия будут отличаться и по цветовой гамме, и по световому оформлению. Мы используем всю выразительность цветов в костюмах и декорациях», – интригует Джиберти.

Премьеру оперы «Травиата» Джузеппе Верди челябинцам представят 24 и 25 сентября, билеты можно приобрести в том числе по Пушкинской карте.

Подробную информацию о спектакле можно прочитать в интервью с режиссером.