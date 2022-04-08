08.04.2022
Первая партия строительного груза отправлена со станции Курамино ЮУЖД
08.04.2022
Анонсы событий и мероприятий на выходные
08.04.2022
К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»
08.04.2022
В СИЗО-1 Челябинска сняли эпизод исторического фильма о братьях Елькиных
08.04.2022
Будьте бдительны: в Челябинске в период спецоперации на Украине оживился деструктивный культ
08.04.2022
Япония откажется от российского угля и водки
К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»
30.03.2022
Челябинский театр оперы и балет готовится к показу знаменитой «Пиковой дамы»
21.02.2022
Челябинский театр оперы и балета готовится к премьере оперы «Аида»
18.02.2022
Звезда мировой оперы Хибла Герзмава исполнит в Челябинске шедевры вокальной музыки
21.12.2021
Жители Челябинска увидят «Руслана и Людмилу» с участием артистов театра «Астана Опера» и Мариинского театра
На улице Свободы в Челябинске стартовал второй этап благоустройства пешеходной зоны
08.04.2022
Профессор Олег Самарцев: Как России выиграть в информационной войне
07.04.2022
Драматург – театру: Прошу вымарать мое имя из афиши
07.04.2022
Седьмого апреля православные отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы
06.04.2022
Любоваться на стелу «Город трудовой доблести» на челябинской Аллее Славы небезопасно
05.04.2022