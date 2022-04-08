К челябинскому зрителю возвращаются «Руслан и Людмила»

В репертуар челябинского театра оперы и балета имени Глинки вернулись «Руслан и Людмила». Новую режиссерскую версию спектакля предложил Вадим Кейш, оценить постановку которого можно будет 29-го апреля.

К опере «Руслан и Людмила» Михаила Ивановича Глинки в челябинском театре обращались дважды. Впервые произведение было поставлено в 1961-м году режиссером Евгенией Минаковой, спектакль шел три года. Лишь спустя 35 лет опера вновь появилась на челябинской сцене. «Руслан и Людмила» в постановке заслуженного деятеля искусств России Алексея Степанюка был снят с репертуара в 2006-м году, напомнила пресс-секретарь театра имени Глинки Анастасия Черкас.

В этом сезоне на международном фестивале классической музыки «Кармен» челябинский театр представил новую версию спектакля. Вадим Кейш выступает здесь не только как режиссер, но и как художник видеоинсталляции, художник по свету.

«Оформление спектакля решено в стиле минимализма. Главный акцент мы делаем на видеопроекции, которая транслируется на задник сцены и белые кулисы. За счет этого смена картин происходит мобильно и при открытом занавесе в сопровождении музыки», - отметил Вадим Кейш.

Возвращение легендарной оперы в репертуар – знаковое событие не только для зрителей, но и для артистов.

«Для меня эта высота уже взята, ведь с оперы «Руслан и Людмила» началась моя карьера в театре имени Глинки, – рассказал лауреат всероссийских и международных конкурсов Александр Сильвестров. – Этот спектакль был первым, в котором я участвовал не как приглашенный артист, а как солист челябинской труппы. Партия Руслана мне хорошо знакома. Прошло уже шесть лет с тех пор, как я служу в челябинском театре – опыта стало больше и голос звучит по-другому, поэтому сейчас важно найти новые краски для своего образа».