Кино, доступное всем: в Челябинске состоится премьера новых тифло-фильмов

В Челябинске стартуют показы новых короткометражных фильмов для незрячих и слабовидящих.

Кинопоказы пройдут в рамках проекта «Незримое кино», направленного на социальную адаптацию слепых и слабовидящих посредством тифлокинематографа. Проект является инновационным не только для Южного Урала, но и для Росси в целом.

По замыслу авторов, тифлокомментариями сопровождаются короткометражные фильмы молодых режиссеров, которые зачастую оказываются не менее яркими, чем нашумевшие кинотеатральные премьеры. Работа над фильмами ведётся на профессиональном уровне: тифлокомментарии готовят специалисты Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых, а озвучивают их – профессиональные театральные актёры.

Всего в 2023 году тифлокомментариями будут сопровождены девять короткометражных фильмов различных жаров. В подборку вошли комедии, мистические драмы, мелодрамы и фильмы в формате «скринлайф». Картины объединяются в единый географический цикл – все они сняты местными съемочными группами на территории Урала. Для каждого фильма будет подготовлена специальная звуковая дорожка – тифлокомментарий, благодаря которому незрячие и слабовидящие смогут не только слышать диалоги, но и понимать видеоряд фильма.

Во вторник, 28 марта, в 12 часов в кинотеатре «Знамя» состоится премьерный показ картин уральских режиссеров с тифлокомментариями. Зрителям будут представлены три новых короткометражных фильма: мистический нуар о цене человеческой жизни «Удача по скрипке» (режиссер Никита Гладков), жизнеутверждающая скринлайф-комедия «Прощальное письмо» (режиссер Роман Баранов) и основанная на реальных событиях мелодрама «Суперсила» (режиссер Ань Нгуен).

Интересно, что зрители смогут не только познакомиться с новым уральским кино, но и пообщаться с авторами – режиссерами, продюсерами, актёрами.

Премьерный показ откроет целую серию мероприятий, которые состоятся в Челябинской области в рамках проекта «Незримое кино». Весной 2023 года южноуральцам будет представлено ещё шесть тифлофильмов, пройдет два масштабных кинопоказа в Челябинске и серия показов в малых городах региона. По окончании проекта фильмы будут выложены в сеть, чтобы их смогли посмотреть незрячие из других регионов России. За расписанием мероприятий можно следить в социальных сетях АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотеки для слабовидящих и слепых.

СПРАВКА

«Незримое кино» – первый проект на Южном Урале, направленный на социальную адаптацию слепых и слабовидящих посредством тифлокинематографа. Проект реализуется с 2022 года АНО «Креативные индустрии Урала» и Челябинской библиотекой для слабовидящих и слепых.

В рамках проекта короткометражные фильмы уральских режиссёров сопровождаются тифлокомментариями, проводятся кинопоказы и кинолектории для слепых, а также мастер-классы по тактильной анимации для незрячих детей.

За время своего существования проект был неоднократно поддержан Фондом президентских грантов и Фондом грантов губернатора Челябинской области.