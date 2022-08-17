Кино за колючей проволокой: в Челябинске пройдет уникальный фестиваль «Надежда»

В Челябинске в девятый раз пройдет уникальный кинофестиваль «Надежда» - единственный в России фестиваль фильмов, созданных в местах лишения свободы.

Ежегодно кинофестиваль проводится по инициативе уполномоченного по правам человека в Челябинской области и регионального ГУФСИН. Положительный опыт проведения кинофестиваля «Надежда. Челябинск» также поддерживается ФСИН России.

Торжественная церемония награждения победителей состоится в сентябре, но активная подготовка ведется уже сейчас.

«Пока жюри оценивает киноработы участников, осужденные продумывают творческие номера, с которыми они вступят перед гостями со всей страны. В этом им помогают артист балета Евгений Коновалов, заслуженные артисты России Павел Калачев и Вячеслав Усольцев, а также заслуженный артист Республики Татарстан Дамир Сафин, которые проводят мастер-классы музыкального и хореографического искусства для участников», - сообщила уполномоченный по правам человека в Челябинской области Юлия Сударенко.

Несмотря на то, что на протяжении девяти лет в проекте принимают участие осужденные со всех уголков России, в 2022 году кинофестиваль стал самым масштабным – поступила 101 киноработа осужденных из 56 субъектов Российской Федерации.

«Мы очень надеемся, что благодаря этому проекту не только сможем помочь людям, оказавшимся в местах лишения свободы, обрести полезные социальные навыки, поможем развиваться и развивать свои таланты, но и сможем изменить восприятие общества об этих людях, ведь осуждать другого – это самый простой путь, но найти в себе силы протянуть руку помощи – это то, что может в корне изменить жизнь человека», - добавила южноуральский омбудсмен.

В прошлом году на кинофестиваль было направлено более 50 работ из 21 российского региона. География участников традиционно не ограничилась Челябинской областью. Свои картины на фестиваль «Надежда» прислали осужденные из исправительных колоний Брянской, Тульской, Вологодской, Курганской областей и многих других территорий.

Гран-При фестиваля получили сразу две кинокартины, снятые осужденными исправительной колонии №1 ГУФСИН России по Челябинской области, - «Второй шанс» и «Измени свою жизнь». Особенно сильное впечатление на судейскую коллегию произвел второй фильм, у героя которого есть все, о чем многие только мечтают: бизнес, деньги, власть. Но чувство одиночества мешает ему быть по-настоящему счастливым.

Первое место тогда между собой разделили две картины: «На грани разума», который был снят в ИК-4 УФСИН России по Саратовской области, и «Верный путь» осужденных копейской исправительной колонии №6.

Второе место члены жюри отдали фильму «Сквозь тернии», который был снят в ИК-5 УФСИН России по Брянской области. «Бронза» досталась исправительной колонии №6 Нижегородской области. Членам жюри очень понравилась картина «#ИНГАГАР».