Книгу о выдающихся деятелях спорта Челябинской области выпустил ЮУрГГПУ

Энциклопедию о выпускниках факультета физвоспитания представили сегодня в ЮУрГГПУ (Челябинск). В ней собраны сведения о 2000 выпускников за 75 лет существования факультета.

«Работа над сбором материалов, которые легли в основу энциклопедии, началась около 20 лет назад: по крупицам собиралась информация о профессорско-преподавательском составе, что трудился на факультете со времени его основания, о выпускниках, работающих в образовательных и спортивных школах, ведущих тренерскую деятельность, громко заявивших о себе в большом спорте», рассказали в пресс-службе ЮУрГГПУ.

С 2004 года к сбору информации о достижениях выпускников подключились ветераны факультета, они ходили по школам и другим образовательным учреждениям, собирая воспоминания и фотоматериалы. С 2009 года на факультете начал работать музей, где проходили встречи студентов с ветеранами факультета и именитыми спортсменами, проводились выставки, что тоже пополняло архив факультета. И тогда решено было выпустить энциклопедию.

«В истории факультета физического воспитания много имен, которыми гордится университет, и мы хотели бы сохранить для будущих поколений, -пишет во вступительном слове составитель Раиса Павленко. - Основной задачей в работе над энциклопедией стал поиск выпускников, которые создали эту историю, жили в ней, и по окончании вуза посвятили себя избранной профессии. Книга охватывает большой период времени, и факультет, отражая происходившие в стране события, несколько раз менял свое название: факультет физического воспитания (1947-1989), факультет физической культуры (1989-2000), факультет физической культуры и безопасности жизнедеятельности (2000-2016). < … > В энциклопедию включены приложения с информацией о выдающихся успехах выпускников. Цветные вклейки с сохранившимися фотографиями представляют собой экскурс в историю».