Коркинские студенты посвятили народам России шедевры национальных кухонь и яркие творческие номера

В преддверии Дня народного единства, который наша многонациональная страна отмечает четвертого ноября, в стенах Коркинского филиала Челябинского государственного колледжа индустрии питания и торговли (ЧГКИПиТ) царила веселая, шумная, ароматная и попросту вкусная атмосфера.

В предпраздничный день на сцене колледжа каждая группа представляла какой-либо народ, проживающий на территории Южного Урала, во всем его многообразии. Немцы, армяне, ханты, белорусы, цыгане, русские, буряты, грузины, таджики, башкиры и татары – сколько национальных песен, танцев, стихов и былин было представлено благодарному зрителю!

Ведущие мероприятия, студенты группы Б-266 Вероника Лытякова и Иван Резаев, перед каждым выступлением озвучивали краткую информацию о том или ином народе и его роли в жизни нашей страны.

Разнообразные с точки зрения национальной составляющей выступления студентов, патриотическая лирика и проза, покоряющие искренностью чувств любимые песни «о главном» вкупе с оформлением зала в стиле «триколор» - все это создавало и отражало серьезный и одновременно трепетный настрой участников и зрителей на основную тему Дня народного единства – этого достаточно молодого праздника, являющегося одним из самых важных в истории государственности нашей страны.

Как отмечает советник по воспитанию и связям с детскими общественными объединениями Коркинского филиала ЧГКИПиТ Галина Стеканова, в День народного единства для нас соединяется прошлое, настоящее и будущее нашей Родины.

Интересно, что Дню народного единства колледж города Коркино посвятил не только концерт – ему предшествовал фестиваль национальной кухни народов России, ставший настоящей изюминкой праздника.

Фестиваль для учебного заведения традиционен, проходит в стенах колледжа каждый год.

«В нашей стране проживает более 190 народностей. Показатель культуры народа – это не только его обычаи, традиции, но и национальная кухня. У каждого этноса она неповторима, особенна и чрезвычайно аппетитна. Познакомить гостей фестиваля с наиболее яркими блюдами традиционной национальной кухни – основная задача мероприятия», - рассказала методист колледжа Елена Балицкая.

По ее словам, каждая группа старалась ярко и красочно представить свои блюда.

«Чего только не было на столах! Таджикский плов, русские блины и пирожки, австрийский штрудель и немецкие колбаски, башкирские эчпочмаки и беляши, белорусские драники и цыбрики, бурятский чай и многое другое. Каждый стол был оформлен с элементами определенного этнического стиля. Все гости фестиваля смоги не только полюбоваться на блюда, познакомиться с особенностями их приготовления, но и, конечно, попробовать их на вкус», - отметила Елена Балицкая.

Безусловно, без своих мудрых и креативных наставниц (Галины Стекановой, Елены Балицкой) студенты бы не справились со всеми поставленными задачами на таком высоком, профессиональном уровне. Однако и сами ребята – большие молодцы. Они сами выбирали народность из живущих на Урале, которую в дальнейшем ярко и вкусно представили на празднике, сами готовили национальные блюда, сами искали костюмы для выступлений (помогали и преподаватели, несли из дома все, что есть интересного, - например учитель русского языка и литературы Тамара Иванова принесла ребятам эффектный лисий воротник).

А еще ребята сами подбирали пословицы, с которыми (а еще с поговорками, стихами на языках народов, населяющих нашу великую и необъятную Россию) в преддверии Дня народного единства приняли участие во всероссийском марафоне «Мудрость поколений».

Автор ролика - студентка колледжа Дарья Скачкова.