Лауреат «Золотой лиры» Янис Грантс проведет творческую встречу с челябинцами

Писатель и поэт Янис Грантс проведет творческую встречу с жителями Челябинска, которая состоится в понедельник, 30 января, в библиотеке №22 имени Мамина-Сибиряка.

В этом году лауреату первой независимой премии «П» и премии «Золотая лира», руководителю поэтической секции литературного объединения ЧТЗ исполняется 55 лет. Творчество Яниса Грантса широко известно не только взрослым, но и юным читателям: он пишет легкие и веселые стихи для детей, а также прозу и стихи для взрослых читателей.

Встреча и общение с поэтом навсегда остаются в памяти тех, кто хоть раз общался ним. Янис Грантс – человек-праздник, который всегда оставляет только положительные и светлые эмоции, отмечают в управлении культуры Челябинска.

На творческом вечере в неформальной обстановке можно будет лично познакомиться с поэтом, задать интересующие вопросы, сфотографироваться и зарядиться хорошим настроением от одного из самых интересных и ярких литературных деятелей Челябинска.

Встреча состоится в 11 часов 45 минут 30 января по адресу: улица Гагарина, 50. Вход свободный.