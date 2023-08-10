Лучшие плоды и цветы Челябинска соберут в парке Гагарина

В субботу, 19 августа, в Челябинске состоится юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов. По традиции в этот день Центральный парк культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина превратится в цветущий сад. Гостей ждут красочные экспозиции от местных садоводов, интересные мастер-классы и яркие выступления.

Как рассказали в пресс-службе городского управления культуры, в этом году в парке Гагарина расположится экспозиция Металлургического района – родоначальника выставки, который ранее отмечал этот праздник на своей территории. Юбилейная XX Городская выставка цветов и плодов объединит садоводов всех районов города на центральной площадке.

Концертная программа состоится на главной сцене парка. Ведущие вокальные и танцевальные коллективы, а также сольные исполнители города и области будут звучать на радость всем присутствующим любителям даров солнечного лета. Зажигательный музыкальный сюрприз подарит музыкальное трио Balalayka Brothers, исполнив мировые зажигательные хиты и рок-баллады на народных музыкальных инструментах. Необычное звучание знакомых композиций создадут по-настоящему праздничную атмосферу.

В этом году организаторы подготовили интересные мастер-классы для всех желающих творить:

12:00 – 13:30 - мастер-класс по изготовлению ароматного чая в мешочках;

13:30 – 15:00 - мастер-класс по изготовлению поделок из овощей и фруктов.

Кроме того, впервые на выставке цветов и плодов состоится мастер-класс по рисованию натюрморта от профессиональных художников. Для участников предоставят мольберты, краски и все необходимые материалы и знания для создания акварельного шедевра. Мастер-классы по рисованию натюрморта стартуют в 12:00, 13:00 и 14:00, каждый из них будет длиться один час.

Выставка работает с 10:00. Начало концертной программы в 12:00.

Как проходила ваыставка, например, пять лет назад можно узнать из фоторепортажа «Выставка цветов и плодов. Челябинск-2018. Фото: Валерий Иванов».