«Малахит» привезет в Санкт-Петербург уральскую музыку

Государственный русский народный оркестр «Малахит» под управлением народного артиста России Виктора Лебедева выступит в Санкт-Петербурге.

В рамках VI Международного фестиваля «Андреевские ассамблеи» у оркестра запланированы два концерта.

В самом сердце Петербурга — на сцене Государственной академической капеллы первого июня прозвучит программа «С Урала с любовью». А четвертого июня челябинский коллектив выступит в Старой Ладоге.

Гастроли в Санкт-Петербург – ответный визит «Малахита» к коллегам из Северной столицы — Государственному оркестру русских народных инструментов «Метелица» под управлением заслуженного артиста России Игоря Тонина. Оркестр «Метелица» выступил с концертами в Челябинске и Миассе в октябре 2022 года.

Петербургской публике «Малахит» представит сочинения и обработки уральских композиторов: Александра Бакланова, Евгения Быкова, Владимира Бычкова, Николая Малыгина; яркую и колоритную музыку народов мира и классику репертуара русского народного оркестра. Солисты Оркестра Малахит: Александр Просветов (балалайка), Данил Евтушенко (баян), дуэт домр Татьяна Гришунина и Татьяна Крайняк, Татьяна Ласькова (мандолина) исполнят произведения, уже любимые челябинскими зрителями.

И, конечно же, к оркестру присоединятся петербургские артисты, друзья оркестра «Малахит»: Сергей Зыков (баритон) и солисты Государственного оркестра «Метелица»: Елена Курская (народное пение), Юрий Горобец (аккордеон) и Любовь Саматова (гусли).