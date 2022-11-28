28.11.2022
«Мамино сердце» - песни о самом главном
28.11.2022
На «первый снег» в Челябинскую область приехали спортсмены сборной России по фристайлу
28.11.2022
В Златоусте сотрудники ДПС спасли семью из трех человек
28.11.2022
Представители стран БРИКС обсудили в Санкт-Петербурге проблемы муниципалитетов
28.11.2022
В Петропавловском девочка умерла после катания на тюбинге
28.11.2022
ВТБ Лизинг назвал основные причины роста спроса на операционный лизинг
«Мамино сердце» - песни о самом главном
28.07.2022
Сергей Миронов посетил ЧКПЗ и увидел в Челябинске реальное импортозамещение
11.12.2020
Челябинск может стать центром сбора роботов-манипуляторов
07.02.2018
В Челябинской области создадут индустриальный парк по производству автокомпонентов
08.07.2015
В Порогах пройдет VI Всероссийский кузнечный фестиваль «Оружие великих побед»
В Челябинске в этом сезоне будет работать 91 ледовый корт
28.11.2022
Осуждённый челябинский экоактивист продолжил судебный спор с мэрией из СИЗО
26.11.2022
Мобилизованным южноуральцам за храброе противостояние неонацистам вручили медали «За отвагу»
25.11.2022
«Единая Россия» установит в ПВР для беженцев с Донбасса новогодние елки и поздравит военнослужащих на передовой
24.11.2022
Главное новогоднее дерево обойдется Челябинску в 1,6 миллиона рублей
23.11.2022