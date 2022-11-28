«Мамино сердце» - песни о самом главном

В Челябинске во Дворце культуры Челябинского кузнечно-прессового завода в одиннадцатый раз прошел музыкальный фестиваль-конкурс «Мамино сердце». По традиции он приурочен к празднованию Дня матери.

Автор и организатор конкурса – депутат Законодательного собрания Ольга Мухометьярова. Все эти годы она проводит песенный праздник в основном на свои средства.

На сей раз в конкурсе приняли участия более 700 вокалистов. Здесь нет и не было возрастных ограничений: самой маленькой участнице – три года, самой взрослой – 76. Вокалисты, коллективы дошкольных учреждений, школ и просто любители хорошей песни исполняли произведения, главная тема которых –материнство, любовь к матери.

Оценивали вокалистов члены жюри, среди которых педагог по вокалу Олеся Мосенжук, солист Челябинского государственного академического театра оперы и балета имени Глинки

приглашенный солист Мариинского театра, Боннской оперы (Германия) Артем Крутько, преподаватель эстрадного вокала Нелли Молодзиевская, музыковед и психолог Лариса Лапай и другие известные в Челябинске педагоги и музыканты. Кстати, среди них были и лауреаты первых конкурсов. «Мамино сердце» определило для них выбор профессии. И не только: обладательница Гран-при второго конкурса, член жюри Олеся Мосенжук и обладатель Гран-при шестого конкурса, член оргкомитета фестиваля Владислав Нигаматьянов стали мужем и женой.

«Слово «фестиваль» в названии - не случайно, - сказала Ольга Мухаметьярова. - У нас нет строгого заочного этапа. Мы стараемся, чтобы у всех вокалистов была своя «минута славы», был общий праздник. И конечно, еще одна наша задача – выявить и поддержать талантливых людей. Как показала история фестиваля, он помог многим найти профессию, утвердиться в своем желании заниматься творчеством».

По итогам конкурса Гран-при фестиваля присуждено ансамблю «Вдохновение» клуба «Шершни». А в День матери во Дворце культуры ЧКПЗ прошел гала-концерт участников конкурса. В зале был аншлаг. Праздник как одно большое и искреннее объяснение в любви главному человеку нашей жизни-Матери – состоялся!