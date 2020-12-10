«Манекен» приглашает детей от 0 до 100 лет на фантазию с полётами «Spocky Noki»

Челябинский театр «Манекен» приглашает на премьеру новогоднего спектакля ««Spocky Noki» (режиссёр-постановщик – Алексей Тетюев, художники - Антон и Елена Сластниковы).

Спектакль продолжительностью один час (без антракта) будет идти на сцене «Манекена» с 19-го декабря по седьмое января (в 10.00, 12.30, 15.00 и в 18.00). Создатели называют свое творение фантазией с полётами для детей от 0 до 100 лет.

Порядок жизни Spocky-Привиденчика, который спит днём и бодрствует ночью, может открывать все двери, зажигать на небе звёзды, резко рушится, когда ему в голову приходит идея увидеть день и солнце. Происходит столкновение прошлого и настоящего, дня и ночи, ночной гармонии и дневного хаоса. Сможет ли Spocky справиться с этим переполохом в одиночку и вернуть всё на свои места?

По словам руководителя литературно-драматургической части театра «Манекен» Елены Васильцовой, смешение клоунады, мультипликации, чёрно-белого кино и музыки Иоганна Баха, Алексея Паперного, Pakava It может тронуть взрослого человека и помочь ему вернуться в детство через игру, шалости и смех. А детям этот спектакль подарит волшебство, тем самым даст понять, что театр - это место, где воплощаются любые фантазии, а сцена дарит веру в настоящую сказку.