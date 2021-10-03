03.10.2021
Анонсы событий и мероприятий на четвертое октября
03.10.2021
Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра
03.10.2021
Дмитрий Брейтенбихер возглавил объединенный департамент Private Banking и «Привилегия» ВТБ
02.10.2021
В Челябинске выросло число безработных
02.10.2021
«Андрюша» сформировал первый в России целевой капитал для поддержки талантливых в детей
02.10.2021
Памятники истории и культуры Челябинской области теперь собраны в одном месте
Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра
30.09.2021
ЮУЖД в сентябре провели для школьников ряд профилактических мероприятий по безопасности
28.09.2021
Волонтеры ЮУЖД очистили территорию вокруг «Европы-Азии»
17.09.2021
В Челябинске обсудили вопросы взаимодействия ЮУЖД и региональных грузоотправителей
03.09.2021
ЮУЖД: Информация о нарушениях при ликвидации битумной ямы в Карталах не соответствует действительности
В Челябинской области поставлен новый антирекорд по смертности от ковида
01.10.2021
Это «дичь»: челябинские «подземелья» выглядят все более устрашающе – глазам больно
30.09.2021
Бюджет Челябинской области увеличился на три миллиарда рублей
30.09.2021
Многодетная семья с учащимися от 18 до 23 лет получит льготу по транспортному налогу
29.09.2021
Бюджет Челябинской области пополнится еще на три миллиарда рублей
28.09.2021