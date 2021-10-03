Международный день музыки отметили на железнодорожном вокзале Челябинск выступлением танцующего оркестра

Сегодня на железнодорожном вокзале Челябинск состоялось выступление оркестра «Уралбэнд», приуроченное ко Дню компании ОАО «РЖД» и Международному дню музыки.

Творческий коллектив исполнил популярные мелодии и подарил праздничное настроение пассажирам и жителям города.

Железнодорожный вокзал Челябинск регулярно выполняет роль культурной площадки, на которой проводятся различные выставки и концерты.

Здание обладает уникальной акустикой и часто собирает под своими сводами музыкантов, вокалистов и творческие коллективы.