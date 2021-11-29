Международный фестиваль шедевров русской классики в Челябинске продолжит вечер романса

Челябинский театр оперы и балета продолжает принимать международный фестиваль «Кармен: музыкальные шедевры русской классики», программа которого объединяет лучшие образцы искусства.

Пятого декабря зрителей ждет вечер романса «Посвящение Глинке», где прозвучат знаменитые романсы великого композитора «Я помню чудное мгновенье», «В крови горит огонь желанья» на слова Пушкина, «Победитель», «Ночной смотр» на слова Жуковского, «Сомнение», «Болеро» на слова Кукольника и многие другие музыкальные шедевры.

В вечере романса примут участие солисты Челябинского театра оперы и балета Дарья Аброськина, Эльвира Авзалова, Никита Забетчук, Елена Каменских (Роткина), Андрей Меркульев, Алексей Пьянков, Павел Чикановский, а также приглашенные исполнители: Максим Аниськин (баритон) – солист Новосибирского академического театра оперы и балета, приглашенный солист Большого театра России, лауреат всероссийского конкурса, выступающий в оперных театрах Франции, Мальты, Австрии, Германии, в Королевском театре Мадрида и Метрополитен-опера (Нью-Йорк); Андрей Триллер (бас) – солист Новосибирского театра оперы и балета, лауреат всероссийских и международного конкурсов, лауреат Национальной оперной премии «Онегин», гастролировавший в Южной Корее, Таиланде, Казахстане, один из лучших российских исполнителей романсов; Ксения Нестеренко (сопрано) – солистка Московского театра «Новая опера», обладатель Гран-при телепроекта «Большая опера» (2016), лауреат Манхэттенского международного конкурса.

Концертмейстер – заслуженный артист республики Южная Осетия Михаил Мищенко (Новосибирск).

Дирижер – Евгений Волынский.

Полную программу фестиваля можно посмотреть здесь.