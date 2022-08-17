Минкульт Челябинской области отмечает совершеннолетие

Главное культурное ведомство региона сегодня, 17-го августа, вступает в возраст совершеннолетия – минкульту Челябинской области исполняется 18 лет. В этот день в 2004 году в единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись о создании регионального министерства культуры.

Сейчас сеть театрально-концертных учреждений Челябинской области включает 16 театров и четыре концертные организации.

Как отмечают в пресс-службе минкульта региона, златоустовскому «Омнибусу» – уже 102 года, театр драмы моложе всего на год. Оперный театр имени Глинки работает 66-й год, филармония в этом году отмечает 85-летие, оркестр «Малахит» – 35, а Камерный театр – 30 лет.

Кроме того, в арсенале южноуральских театралов есть и высшая театральная премия России – обладателями золотой маски являются челябинские театры: оперы и балета имени М. Глинки и театр кукол имени Вольховского.

На территории Южного Урала работает 45 музеев. Все они - хранители истории нашего края. А древнейшим музеем-заповедником является Аркаим. Его укрепленные поселения датируются рубежом III-II тысячелетий до нашей эры.

Ежегодно музеи Челябинской области реализуют масштабные выставочные проекты, в том числе из ведущих федеральных музеев. Так, благодаря соглашению о сотрудничестве с Музеями Московского Кремля, уже на протяжении пяти лет жителям нашего региона представляется уникальная возможность познакомиться с предметами и коллекциями крупнейшего музея страны. В 2022 году в октябре в Государственном историческом музее Южного Урала пройдет выставка «Карл Фаберже и русские ювелиры XIX-XXI веков». Это первая полномасштабная выездная выставка драгоценностей из собрания Музеев Московского Кремля. На Южный Урал доставят более 300 произведений ювелирного искусства.

Челябинская область по праву считается литературным краем. Книжный фонд хранится в 814 библиотеках, и одной из них недавно исполнилось 124 года. Это областная универсальная научная библиотека, которая больше известна как Публичка.

«За 18 лет работы визитной карточкой не только культуры, но и всей области стали наши фестивали - Бажовский, Сабантуй, Пламя Аркаима и многие другие. В этом году летние фестивали посетили более двухсот тысяч гостей», - отметил министр культуры Челябинской области Алексей Бетехтин.

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Сегодня реализуются уникальные социальные проекты, аналогов которым нет в Российской Федерации. Это театральный концертный зал, народная филармония, ветеранские встречи. Благодаря данным проектам более десяти тысяч зрителей из отдаленных малых городов и сельской местности смогут посетить областные спектакли и концертные мероприятия.

В 2019 году был создан симфонический оркестр. У южноуральцев появилась возможность слушать симфоническую музыку принципиально другого уровня. В малых городах смотреть концерты можно в прямом эфире с идеальным качеством звука. Это стало возможно благодаря виртуальным концертным залам. Сейчас их открыто 11, а 2023 году появятся еще четыре.

Открывшаяся в 2021 году детская филармония позволяет воспитывать собственные таланты с самого юного возраста и насыщать ими средние и высшие учебные профильные заведения, а в дальнейшем пополнять новыми участниками коллективы области.

В годовом плане минкульта около двухсот мероприятий разного уровня и масштабов. И чтобы узнать культурную составляющую жизни региона, необязательно мониторить многочисленные сайты театров, музеев и информагентств. Достаточно скачать на свой телефон приложение «Культура и искусство Южного Урала» и «быть в культуре». Уникальная разработка уже доступна для скачивания.