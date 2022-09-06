«Музей в кубе» ко Дню рождения Челябинска: «И… оживают куклы»

Челябинский театр кукол - в центре новой выставки цикла «Музей в кубе», представляющего один или группу экспонатов на постоянной экспозиции в Государственном историческом музее Южного Урала.

На этот раз экспозиция расположилась в разных уголках зала истории ХХ века. В витринах можно будет увидеть подлинные декорации и куклы знаменитых спектаклей театра, которые по-прежнему есть в репертуаре, а также фотографии и афиши.

В экскурсии по выставке расскажут о театрах Челябинска и подробнее - об истории Театра кукол, одного из старейших в России. Юные посетители научатся различать виды кукол: марионетки, перчаточные, планшетные. В финале экскурсанты смогут разыграть свой кукольный спектакль с настоящими персонажами из челябинского театра.

Выставка открылась пятого сентября и продлится до второго октября

Экскурсии проходят в группах по записи.

Телефон: +7 (351) 263-08-32.