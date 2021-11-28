На 73-м году жизни скончался Александр Градский

В Москве на 73-м году жизни скончался народный артист России, уникальный певец, композитор, автор популярных песен Александр Градский.

«Сегодня не стало Александра Борисовича. Ушла Эпоха. Ушел Человек. Спасибо Мастеру за творчество, оно навеки отзовется в сердцах», - сообщили на странице Александра Борисовича в Инстаграм.

Федеральные СМИ сообщают, что в сентябре Александр Градский переболел коронавирусной инфекцией. В пятницу, 26 ноября, его госпитализировали с подозрением на инсульт. В воскресенье утром, 28 ноября, сердце Александра Борисовича остановилось.

Александр Градский родился третьего ноября 1949 года в Копейске (Челябинская область) в семье Бориса Абрамовича Фрадкина и Тамары Павловны Градской. Сначала он был Сашей Фрадкиным, а после кончины матери (она умерла в 1963 году) Александр Борисович взял фамилию Градский в память о ней.

Семья жила в Москве с 1957 года. В 1967 году Александр Градский окончил музыкальную школу по классу скрипки. В 1974 году Государственный музыкально-педагогический института им. Гнесиных, 1975-1976 годах учился в Московской государственной консерватории им. П. И. Чайковского.

Александр Градский является автором более 200 песен, рок-опер и рок-балетов. Он – автор музыки более чем к 40-ка фильмам («Романс о влюбленных», «Свой среди чужих, чужой среди своих», «Узник замка Иф»), мультфильмам и документальным лентам. Его талант признан не только в России, но и далеко за ее пределами. Его «визитной карточкой» стала песня Александры Пахмутовой и Николая Добронравова «Как молоды мы были», которую он исполнял очень пронзительно и проникновенно. Александра Градского считают одним из основоположников русского рока.

Александр Борисович был художественным руководителем театра «Градский Холл» и был одним из самых любимых наставников в популярном шоу «Голос» на Первом канале.

Александр Борисович обладатель многочисленных наград «за выдающийся вклад в мировую музыку». Ему было присвоено звание заслуженного деятеля искусств РФ, народного артиста Российской Федерации и Приднестровской Молдавской Республики, лауреата Государственной премии РФ.

Александр Борисович - лауреат первой народной премии «Светлое прошлое». Церемония награждения состоялась в день празднования 70-летия Челябинской области в 2004 году.