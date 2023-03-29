На челябинской сцене впервые выступит Большой театр Беларуси

Челябинский театр оперы и балета имени Глинки рассказал о начале сотрудничества с Национальным академическим Большим театром оперы и балета Республики Беларусь.

Главной целью такого творческого взаимодействия станут обменные гастроли. Уже в июне Большой театр Беларуси впервые выступит на челябинской сцене. Коллектив примет участие в XIV Международном фестивале балета «В честь Екатерины Максимовой» и исполнит два спектакля на музыку Петра Чайковского.

Второго и третьего июня зрители Южного Урала увидят «Лебединое озеро». В этом спектакле переплетена хореография Льва Иванова, Мариуса Петипа, Александра Горского, Асафа Мессерера и самого балетмейстера-постановщика Валентина Елизарьева.

Пятого и шестого июня Большой театр Беларуси выступит с балетом «Анна Каренина». Постановку осуществила хореограф, она же автор либретто, лауреат международных конкурсов Ольга Костель.

Спектакли Большого театра Беларуси пройдут в сопровождении оркестра театра имени Глинки.

Следующим шагом сотрудничества станут гастроли Челябинского театра оперы и балета в Минске, которые впервые состоятся в июле этого года.

В столице Республики Беларусь челябинская труппа представит два премьерных спектакля прошлого сезона: оперу Джузеппе Верди «Бал-маскарад» и балет Адольфа Адана «Корсар», рассказала пресс-секретарь театра оперы и балета им ени Глинки Анастасия Черкас.