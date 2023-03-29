29.03.2023
В Челябинск прибыли студенты-педагоги из Китая
29.03.2023
Для челябинцев открылась регистрация на Тотальный диктант – 2023
29.03.2023
Боевое подразделение России, участвующее в СВО, обратилось за помощью к согражданам
28.03.2023
В Челябинске стартует ремонт новых участков трамвайных путей и будет завершен прошлогодний
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
28.03.2023
Совместная работа – хороший результат: депутаты Магнитогорска приняли отчет главы города
На челябинской сцене впервые выступит Большой театр Беларуси
28.03.2023
В Челябинске по инициативе театра оперы и балета появится площадь Искусств
25.03.2023
В Челябинске прошел модный фестиваль «Платье города - 2023»
24.03.2023
Сотрудникам Челябинского театра оперы и балета вручили премии Законодательного собрания
14.03.2023
«Магию театра» на монетах увидят зрители челябинского оперного театра
В Челябинской области стартовал сезон дорожных работ, губернатор лично осмотрит проблемные дороги
28.03.2023
Вооруженные подростки - нацисты оккупировали центр Челябинска
28.03.2023
Ангеловский: Пора вводить должность Уполномоченного по защите прав педагога
28.03.2023
В Челябинске назвали лучших и худших перевозчиков
28.03.2023
Военнослужащие-контрактники Челябинской области получат дополнительные меры поддержки
27.03.2023