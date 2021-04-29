29.04.2021
В Коркинском филиале ЧГКИПиТ состоялся традиционный апрельский смотр песни и строя
29.04.2021
В Челябинской области сошел с рельсов электровоз и вагон с зерном
29.04.2021
Главный герой – человек: в Челябинске стартует городской фотоконкурс
29.04.2021
Анонсы событий и мероприятий на 30 апреля
29.04.2021
На челябинской сцене запоет новый Риголетто
29.04.2021
Двоих южноуральцев отправили в колонию за похищение человека и вымогательство
На челябинской сцене запоет новый Риголетто
Странное БЛАГОустройство и неБЛАГОдарные люди: как в Челябинске формируется современная городская среда
28.04.2021
На улице Российской в Челябинске пешеходов подстерегает открытый колодец
28.04.2021
Работа в нерабочие майские дни будет оплачиваться в обычном размере
27.04.2021
График работы экстренных, коммунальных служб и госструктур Челябинской области в майские нерабочие дни
26.04.2021
Владимир Путин подписал Указ о нерабочих днях в мае
24.04.2021