На челябинской сцене запоет новый Риголетто

В Челябинске 20-го мая на сцене театра оперы и балета имени Глинки покажут знаменитого «Риголетто» Джузеппе Верди. Исполнить новые для себя партии готовятся лауреаты международных конкурсов Андрей Меркульев и Екатерина Пыжова.

Баритон театра оперы и балета Андрей Меркульев уже принимал участие в этом спектакле. Зрителям он запомнился по яркому образу графа Монтероне. Теперь солист перевоплотится в главного героя оперы – придворного шута.

«Партию Риголетто должны исполнять артисты не только с большим сценическим опытом, но и жизненным. Например, пока я сам не стал отцом, у меня не получалось передавать голосом какие-то более глубокие краски, – отмечает Андрей. – Безусловно, это сложная партия, но сейчас я могу сказать, что готов к ее исполнению».

Впервые в спектакле «Риголетто» зрители увидят меццо-сопрано Екатерину Пыжову. Она выйдет на сцену в образе Маддалены.

«В режиссуре Вячеслава Стародубцева я отмечаю сильную связь Маддалены с ее братом, наемным убийцей Спарафучиле. Особенно это подчеркивается черным кожаным костюмом и ее появлением в первом диалоге брата с Риголетто. В этой сцене она становится немым, но важным свидетелем события, которое решит исход оперы. Обаяние, привлекательность, бесстрашие и циничность. В ее пластике есть что-то от змеи. В моей оперной практике Маддалена будет первой такой темпераментной женской ролью. Я считаю, что в вокальном плане партия написана очень удобно и подходит моему голосу», – рассказала Екатерина.

Как напомнила пресс-секретарь театра оперы и балета имени Глинки Анастасия Черкас, спектакль «Риголетто» пополнил репертуар челябинского театра два года назад. После премьеры постановка была с успехом представлена в Москве - на Новой сцене Большого театра России.