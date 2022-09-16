На сцене Кремлёвского Дворца «Малахит» исполнит «Сказ об Урале»

В Москве в предстоящее воскресенье, 18 сентября, на сцене Государственного Кремлевского Дворца впервые пройдёт Фестиваль национальных оркестров России. Это важнейшее событие в культурной жизни страны проводится в рамках Года культурного наследия народов России. В нём принимают участие самые известные музыкальные коллективы из 15 регионов.

Выступит на сцене Кремлёвского Дворца и Челябинский русский народный оркестр «Малахит», которым бессменно руководит его основатель - народный артист России, Почётный гражданин Челябинской области, профессор Виктор Лебедев. Для маэстро и его талантливого коллектива, который справедливо называют гордостью, брендом и визитной карточкой музыкального искусства Южного Урала, участие в таком престижном музыкальном форуме в год своего 35-летия – высокое признание и бесценный подарок.

Тем более, что в афише и программе участников фестиваля «Малахит» стоит в числе трёх первых самых широко известных коллективов. Именно они - Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н.П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л.Г. Зыкиной и Государственный русский народный оркестр «Малахит» откроют этот Фестиваль. Точнее – их выступление станет своеобразным зачином, прологом грандиозного музыкального праздника.

Состоится оно в субботу, 17 сентября, в знаменитом музее-заповеднике «Горки Ленинские». Здесь три оркестра представят слушателям свои полные программы. А на следующий день, 18 сентября. выступят на большом фестивальном концерте с участием остальных оркестров, представив самое лучшее из своего репертуара. Оркестр «Малахит», как рассказал перед отъездом в столицу Виктор Лебедев, для выступления в заповеднике «Горки Ленинские», приготовил большую интернациональную программу. Музыка планеты, разных народов мира прозвучит в этом знаменитом историческом месте в исполнении челябинских музыкантов. Но прозвучит и родной Урал – в фантазии «Сказ об Урале» челябинского композитора Владимира Бычкова. И это же произведение оркестр «Малахит» исполнит в большом фестивальном концерте на сцене Государственного Кремлёвского Дворца.