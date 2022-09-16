16.09.2022
ВТБ: объемы потребительского кредитования на Южном Урале выросли почти в 1,5 раза
16.09.2022
Челябинский «Импульс» станет таким, как раньше
16.09.2022
Главбух из Челябинска похитила деньги работяг
16.09.2022
В Челябинске из-за возгорания кабеля эвакуировали жильцов многоэтажки
16.09.2022
Эпидемиологи ожидают возвращение гриппа в предстоящем сезоне
16.09.2022
Южноуральские мужчины рассказали, как надо выбирать невесту
На сцене Кремлёвского Дворца «Малахит» исполнит «Сказ об Урале»
16.08.2022
Челябинский «Малахит» выступит на фестивале оркестров в Кремле
03.02.2022
«Песня, словно птица»: Виктор Лебедев о новых проектах и премьерах «Малахита»
25.01.2022
Коллектив оркестра «Малахит»: Мы не дадим в обиду нашего руководителя
18.02.2021
Посвящение защитникам Отечества от народного оркестра «Малахит»
Челябинцы вернулись к вопросу строительства не нужного им жилого дома рядом с институтом культуры
15.09.2022
В центре Челябинска горожане вытоптали две клумбы с многолетниками
15.09.2022
Трамвайные пути на Копейском шоссе будут ремонтировать в ночное время
14.09.2022
Миндортранс: Ремонт трамвайных путей в Ленинском районе без перекрытия движения невозможен
14.09.2022
Челябинцы всерьез опасаются за прозрачность новых ограждений на Цвиллинга
13.09.2022