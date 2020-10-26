На уроки-спектакли «Омнибуса» юные зрители приезжают на театральном трамвае

В Златоустовском драматическом театре «Омнибус» состоялась премьера театрализованного представления «Салют, Победа!». Она прошла по программе мероприятий, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Школьники приезжали на премьеру в специальном театральном трамвае.

В создании премьеры принимали участие режиссёр Борис Горбачевский, художник Лилия Файзулина, хореограф Виктория Пестова.

«Эта премьера - логическое продолжение театрального урока-спектакля «Поклонимся великим тем годам…», - рассказывает руководитель литературной части театра Светлана Трофимова. - Премьера должна была состояться еще в конце апреля, но из-за пандемии сроки пришлось перенести. Первыми зрителями представления стали школьники. Театральный урок для них, как было и задумано изначально, игрался в фойе театра, ярко оформленном тематическими плакатами и фотографиями.

Основой театрализованного представления послужили страницы истории Златоуста времен Великой Отечественной войны. Художественное слово, песни в проникновенном исполнении артистов театра, танцевальные номера – все это делает урок-спектакль ярким и волнующим.

И при этом в театре соблюдены все меры санитарной безопасности: стулья (80 посадочных мест) расставлены на должном расстоянии, работают бактерицидные рециркуляторы, пространство обрабатывается после каждого представления. Школьники смотрят спектакль в масках.

Программа театральных уроков-спектаклей реализуется в «Омнибусе» с 1987 года совместно с муниципальным управлением образования городского округа, поддерживается его главой и собранием депутатов. А на днях, учитывая непростую эпидемиологическую ситуацию в городе и области, на совещании у заместителя главы города по социальным вопросам Натальи Ширковой было принято решение по безопасной доставке детей в «Омнибус». Это решение было одобрено и поддержано главой городского округа Максимом Пекарским. Так что теперь школьники приезжают в театр (и уезжают из него) на специально выделенном для них театральном трамвае. И во время поездки экскурсовод городского краеведческого музея преподаёт им ещё один интересный урок – знакомит юных земляков с историей родного города.